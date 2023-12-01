Психоделическая метроидвания Ultros получила дату выхода

Разработчик Hadoque объявил, что его красочная метроидвания Ultros выйдет 13 февраля на PC, PS4 и PS5. Студия представила новый трейлер, который вы можете посмотреть ниже.
Трейлер демонстрирует сюжет Ultros, а также невероятно яркую цветовую палитру и художественный стиль игры. Действие Ultros происходит в инопланетном сеттинге, где игрокам предстоит использовать различные способности, чтобы исследовать мир, расположенный в космическом пространстве.
В игре также представлены стремительные бои, в которых игрокам предстоит выполнять комбо приемы с оружием ближнего боя, а также уворачиваться от вражеских атак и прыгать. С другой стороны боев - садоводческая механика игры, в которой игроку предстоит ухаживать за растениями в The Sarcophagus и выращивать их.
Сколькож кислоты.