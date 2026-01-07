Готовка в виртуальной реальности: Umami Grove появится на PS VR2 уже 27 января

Издатель DANGEN Entertainment и студия Pomshine Games объявили о выходе кулинарной VR-игры Umami Grove на PlayStation VR2. Релиз состоится 27 января, и он расширит аудиторию проекта, ранее доступного на SteamVR и Quest, где игра дебютировала в апреле 2025 года.

Umami Grove представляет собой яркое приключение в виртуальной реальности, в котором кулинария сочетается с исследованием и активным взаимодействием с окружением. Игрокам предстоит прыгать, карабкаться и раскачиваться по красочным локациям, собирая ингредиенты и помогая обитателям волшебного мира готовить разнообразные блюда. В основе геймплея лежит физика и работа с объектами: можно срывать яблоки с высоких деревьев, нарезать грибы прямо на столе или экспериментировать с неожиданными предметами.

Помимо готовки, игра предлагает множество ситуаций, связанных с помощью местным существам — от бытовых поручений до спасения их имущества от случайных разрушений. Параллельно игроки будут раскрывать тайну главной награды приключения — Золотых Жёлудей.

Релиз на PS VR2 делает Umami Grove ещё более доступной для владельцев гарнитуры Sony. Ранее проект получил положительные отзывы за очаровательный визуальный стиль и весёлый, интуитивный геймплей, благодаря чему может стать заметным пополнением библиотеки виртуальной реальности на PlayStation.