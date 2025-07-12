ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Umamusume: Pretty Derby 26.06.2025
Адвенчура, Другой симулятор, Условно-бесплатная, Аниме
5.3 6 оценок

Аниме-гача про бегающих девочек Umamusume: Pretty Derby покорила Steam

Gruz_ Gruz_

Umamusume: Pretty Derby, японская гача-игра про бегающих девочек, галопом ворвалась в сердца западных игроков и сейчас находится на вершине чарта Steam. Каждый персонаж игры основан на реальной скаковой лошади, и суть Umamusume заключается в сборе, обучении и гонках этих героинь.

Геймплей полностью вращается вокруг механики гачи: игра бесплатная, но определенно побуждает вас тратить деньги на «милых и редких» персонажей - таких, как культовая Хару Урара. Она стала любимицей фанатов не вопреки, а потому что знаменито проиграла все гонки, в которых участвовала. Теперь у нее процветающая фанатская база и даже своя косплей-сцена.

Эстетика кавайности, безусловно, играет огромную роль, а в сочетании с вдохновением от реального мира и азартом случайности легко понять, почему фанаты с радостью опустошают свои кошельки. Абсурдно ли это? Безусловно. Но фэндом настоящий, ажиотаж неподдельный, и если вам интересно попробовать игру в деле, она доступна как в Steam, так и на мобильных устройствах.

6
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Numen0rets

Когда уже метеорит прилетит и всё это кончится?

5
jax baron

Дак тебе уже прилетело.

2
CaMahoney

Девочки-корабли, девочки-огнестрельное оружие, девочки-андроиды, девочки-герои мифов, легенд и исторические личности, теперь и на девочек-лошадок.. Тяжело

3
Rey4rtRO
2
Brainstoun

И кого же она покорила? Если только пeдoфuлов.... Ничего особенного, полная безвкусица, без изюминки.

2
Raphtallia

Господи, что это за кринж. Они реально бегут на каблуках? Что лол....

1
CaMahoney

А то 2B на каблуках не носилась, или Bayonetta ,слабый докоп)

4
Neko-Aheron CaMahoney

Сильные духом воюют в каблуках и юбках, а не в штанах и кроссовках ))

1
CaMahoney Neko-Aheron

Сильным женщинам и трусы не нужны, если мне память не изменяет)

Lord.Four

Мы не лошади...Мы люди...

1
Jarvis666

Кто не понял это гача про девочек - лошадей и вы их пускаете по кругу))

1
Пользователь ВКонтакте

видел ее. подумал что какой же бред. Но для интереса надо скачать глянуть. Анимеху видел саму , правда не фанат. // Илья Прохоров

Пользователь ВКонтакте

Таблетки пей // Vengel Bryde

2
mReyuiop

Куда

они

бегут

?