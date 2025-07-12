Аниме-гача про бегающих девочек Umamusume: Pretty Derby покорила Steam

Umamusume: Pretty Derby, японская гача-игра про бегающих девочек, галопом ворвалась в сердца западных игроков и сейчас находится на вершине чарта Steam. Каждый персонаж игры основан на реальной скаковой лошади, и суть Umamusume заключается в сборе, обучении и гонках этих героинь.
Геймплей полностью вращается вокруг механики гачи: игра бесплатная, но определенно побуждает вас тратить деньги на «милых и редких» персонажей - таких, как культовая Хару Урара. Она стала любимицей фанатов не вопреки, а потому что знаменито проиграла все гонки, в которых участвовала. Теперь у нее процветающая фанатская база и даже своя косплей-сцена.
Эстетика кавайности, безусловно, играет огромную роль, а в сочетании с вдохновением от реального мира и азартом случайности легко понять, почему фанаты с радостью опустошают свои кошельки. Абсурдно ли это? Безусловно. Но фэндом настоящий, ажиотаж неподдельный, и если вам интересно попробовать игру в деле, она доступна как в Steam, так и на мобильных устройствах.
Когда уже метеорит прилетит и всё это кончится?
Дак тебе уже прилетело.
Девочки-корабли, девочки-огнестрельное оружие, девочки-андроиды, девочки-герои мифов, легенд и исторические личности, теперь и на девочек-лошадок.. Тяжело
И кого же она покорила? Если только пeдoфuлов.... Ничего особенного, полная безвкусица, без изюминки.
Господи, что это за кринж. Они реально бегут на каблуках? Что лол....
А то 2B на каблуках не носилась, или Bayonetta ,слабый докоп)
Сильные духом воюют в каблуках и юбках, а не в штанах и кроссовках ))
Сильным женщинам и трусы не нужны, если мне память не изменяет)
Мы не лошади...Мы люди...
Кто не понял это гача про девочек - лошадей и вы их пускаете по кругу))
видел ее. подумал что какой же бред. Но для интереса надо скачать глянуть. Анимеху видел саму , правда не фанат. // Илья Прохоров
Таблетки пей // Vengel Bryde
Куда
они
бегут
?