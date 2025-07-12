Аниме-гача про бегающих девочек Umamusume: Pretty Derby покорила Steam

Umamusume: Pretty Derby, японская гача-игра про бегающих девочек, галопом ворвалась в сердца западных игроков и сейчас находится на вершине чарта Steam. Каждый персонаж игры основан на реальной скаковой лошади, и суть Umamusume заключается в сборе, обучении и гонках этих героинь.

Геймплей полностью вращается вокруг механики гачи: игра бесплатная, но определенно побуждает вас тратить деньги на «милых и редких» персонажей - таких, как культовая Хару Урара. Она стала любимицей фанатов не вопреки, а потому что знаменито проиграла все гонки, в которых участвовала. Теперь у нее процветающая фанатская база и даже своя косплей-сцена.

Эстетика кавайности, безусловно, играет огромную роль, а в сочетании с вдохновением от реального мира и азартом случайности легко понять, почему фанаты с радостью опустошают свои кошельки. Абсурдно ли это? Безусловно. Но фэндом настоящий, ажиотаж неподдельный, и если вам интересно попробовать игру в деле, она доступна как в Steam, так и на мобильных устройствах.