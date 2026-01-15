Игроки забулили Cygames за ИИ-подразделение - студия принесла извинения

Японская компания Cygames, известная по Umamusume: Pretty Derby и Granblue Fantasy, оказалась в центре скандала после анонса нового подразделения Cygames AI Studio. Изначально его представили как студию для разработки инструментов на базе генеративного ИИ — и это вызвало резкую негативную реакцию со стороны игроков и художников.

Анонс, опубликованный 8 января, спровоцировал волну критики в соцсетях: фанаты увидели в инициативе угрозу качеству контента и неуважение к труду реальных авторов. Пост Cygames в X быстро собрал сотни негативных комментариев, а обсуждение вышло за пределы фандома.

14 января компания опубликовала официальные извинения. В заявлении Cygames признала, что анонс был «слишком упрощённым» и не учитывал текущие общественные дебаты вокруг генеративного ИИ. Разработчики подчеркнули, что в текущих играх студии генеративный ИИ не используется — весь арт и контент создаются вручную штатными сотрудниками.

Также Cygames пообещала не внедрять генеративный ИИ в свои проекты без предварительного уведомления игроков, заверив, что свобода самовыражения и авторский подход остаются для компании приоритетом. При этом студия не отказалась от исследований в области ИИ, объяснив это необходимостью «не отставать от индустрии».

Несмотря на извинения, фанаты обратили внимание на вакансии инженеров и художников для работы с генеративным ИИ, опубликованные на сайте Cygames, что вновь подогрело дискуссию.