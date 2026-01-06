Разработчики популярной гача-игры Umamusume: Pretty Derby выделили 300 000 долларов на реальные скачки

Границы между виртуальными забегами девочек-лошадок и настоящим конным спортом продолжают стираться. Японская студия Cygames, ответственная за феноменальный успех франшизы Umamusume: Pretty Derby, вновь громко заявила о себе за пределами смартфонов и ПК, став главным спонсором одного из престижнейших турниров по скачкам лошадей в США.

Компания профинансировала проведение American Oaks — скачек высшей категории с призовым фондом в 300 000 долларов. Состязание состоялось 28 декабря 2025 года на знаменитом ипподроме Санта-Анита Парк в Калифорнии под официальным названием American Oaks presented by Cygames.

Присутствие игрового бренда на ипподроме было заметным не только благодаря логотипам. В социальных сетях появились десятки фото и видео, на которых фанаты Umamusume наблюдали за реальными заездами в косплее любимых героинь-лошадок, активно поддерживая участников. Победу в этом году одержала американская кобыла Амбая.

Стоит отметить, что это далеко не первая попытка разработчиков интегрироваться в мир большого спорта на волне глобального успеха игры.

Ранее в 2025 году студия стала главным спонсором исторического Гран-при Парижа (Cygames Grand Prix de Paris) с призовым фондом 600 000 евро.

В апреле компания также поддержала 151-е дерби в Кентукки, привезя демоверсии своих игр на ипподром Черчилль-Даунс.

Подобные инициативы укрепляют уникальную связь между игрой и реальностью. Фанаты Umamusume известны тем, что не только следят за спортом, но и часто жертвуют деньги на содержание настоящих лошадей-ветеранов (например, прототипов Мейшо Дото и Трансценда), которые послужили прообразами для игровых персонажей.