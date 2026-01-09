Разработчики популярной игры Umamusume подтвердили планы по созданию студии для работы с искусственным интеллектом

Японская компания Cygames, известная по многим популярным проектам, включая Umamusume: Pretty Derby, официально объявила о намерении открыть дочернюю фирму, деятельность которой будет полностью посвящена технологиям искусственного интеллекта. В опубликованном сообщении на сайте разработчиков указано, что новое подразделение получит название Cygames AI Studio Inc и займется созданием инструментов и сервисов на базе нейросетей.

В задачи новой структуры также войдет операционная поддержка и консалтинг в сфере ИИ. В официальном блоге компании приводится обоснование этого шага. Там сказано, что генеративный искусственный интеллект, получивший широкое распространение в последние годы, представляет собой важную технологию с потенциалом превращения накопленных знаний в движущую силу новой волны креативности.

Представители студии подчеркивают, что Cygames намерена разрабатывать такие технологии, которые творцы смогут использовать безопасно и надежно, опираясь на опыт, полученный в ходе создания видеоигр. Отмечается, что компания стремится построить уникальный творческий цикл, выходящий за рамки простого повышения эффективности, чтобы расширить возможности авторов. Через учреждение AI Studio разработчики планируют принять вызов по созданию нового пользовательского опыта и реализовать свое видение как компании, создающей лучший контент.

Подобный шаг укладывается в общую тенденцию японской игровой индустрии. Ранее опросы показывали, что более половины профильных компаний уже используют генеративный ИИ в разработке. О планах по внедрению нейросетей также заявляли руководители Square Enix и Sega, несмотря на некоторую настороженность аудитории. Сама же Umamusume: Pretty Derby остается одним из главных активов Cygames, недавно завоевав титул лучшей мобильной игры.