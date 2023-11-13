Авторы 2.5D файтинга Umbral Core раскрыли сюжет, особенности и многое другое

Компания A Few Rounds Games выпустила подробный видеоролик, рассказывающий о некоторых ключевых аспектах готовящегося к выходу 2.5D инди-файтинга Umbral Core в жанре темного фэнтез.

Мы вкратце узнаем о том, как начинался проект, а затем погрузимся в сюжет, который будет развиваться по следам бывшего героя Байрона, отправившегося на поиски спасения своей подруги от темных сил.

Переходя к геймплею, разработчики отмечают, что Umbral Core сочетает в себе оригинальность Street Fighter и быстрый темп Guilty Gear, объединяя их богатой боевой системой.

Интересно, что боевая система рассчитана на новичков благодаря простоте управления с помощью автокомбо и наличию однопользовательского контента.

Заядлые любители жанра могут рассчитывать на глубокую механику, управление ресурсами и продвинутые комбо, что дает им возможность проявить себя.

Частота кадров дисплея не занижена, а кадровые данные и боевая система будут работать на частоте 60 FPS. Откат сетевого кода также будет включен в игру, так как он стал практически обязательным элементом файтингов, и разработчики должны были заставить его работать в Unity.

Есть также поддержка ультрашироких экранов, а также такие инструменты обучения, как отображение данных о кадрах в игре, видимые хитбоксы и многое другое. Судя по всему, несмотря на инди-проект, ребята из A Few Rounds Games делают все возможное, чтобы Umbral Core стал полноценным файтингом.

На данный момент Umbral Core не имеет даты выхода, но известно, что она выйдет для PlayStation 5 и ПК.