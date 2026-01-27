ЧАТ ИГРЫ
Umbranomicon 30.01.2026
Другой симулятор, Для взрослых 18+, Аниме
4 5 оценок

Какое издание Umbranomicon выбрать?

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Umbranomicon — это история про власть, магию и желания, рассказанная через выборы, персонажей и последствия.

Перед релизом мы хотим спокойно и честно показать, чем отличаются два издания игры — и для кого каждое из них.

Обычное издание

Это полноценный вход в мир Umbranomicon.

В нём:

  • основная сюжетная линия
  • все ключевые персонажи и их романтические ветки
  • геймплейные механики, бои и развитие отношений
  • финалы, зависящие от решений игрока

Если тебе важно пройти историю, понять мир и персонажей, это издание даёт всё необходимое — без компромиссов.

Делюкс-издание

Версия для тех, кто хочет получить больше, чем просто прохождение, и сохранить мир Umbranomicon у себя.

В делюкс-издание входят:

  • 21 обои для рабочего стола
  • 41 композиция из игры в цифровом саундтреке
  • цифровой артбук с иллюстрациями, персонажами и визуальными материалами
  • набор анимаций, позволяющий пересматривать сцены отдельно от прохождения

Делюкс-издание не меняет сюжет, но расширяет впечатление и позволяет возвращаться к атмосфере игры снова и снова — уже за пределами основного игрового процесса.

⚖️ Коротко о выборе

  • Хочешь историю и игровой опыт → Обычное издание
  • Хочешь атмосферу, музыку и визуальные материалы → Делюкс-издание

Поддержи игру

Добавь Umbranomicon в список желаемого в Steam, для тебя один клик, а для нас — важный знак, что ты ждёшь релиз и готов вернуться в этот мир, когда он откроется полностью

16
7
Комментарии:  7
Kalaka Whitewing

Никакое.

6
Геральт Батькович

выбор был тяжёлый, но да

4
TopHouse

Блин, kак так..

7
Destroited
Какое издание Umbranomicon выбрать?

то которое с торрента

1
saa0891
⚖️ Коротко о выборе
Хочешь историю и игровой опыт → Обычное издание
Хочешь атмосферу, музыку и визуальные материалы → Делюкс-издание
Хочешь откровенные наряды персонажей → Супер Делюкс издание.
TopHouse
6
ant 36436
набор анимаций, позволяющий пересматривать сцены отдельно от прохождения

Вот это отдельно продаётся? 😁