Какое издание Umbranomicon выбрать?

Umbranomicon — это история про власть, магию и желания, рассказанная через выборы, персонажей и последствия.

Перед релизом мы хотим спокойно и честно показать, чем отличаются два издания игры — и для кого каждое из них.

Обычное издание

Это полноценный вход в мир Umbranomicon.

В нём:

основная сюжетная линия

все ключевые персонажи и их романтические ветки

геймплейные механики, бои и развитие отношений

финалы, зависящие от решений игрока

Если тебе важно пройти историю, понять мир и персонажей, это издание даёт всё необходимое — без компромиссов.

Делюкс-издание

Версия для тех, кто хочет получить больше, чем просто прохождение, и сохранить мир Umbranomicon у себя.

В делюкс-издание входят:

21 обои для рабочего стола

41 композиция из игры в цифровом саундтреке

цифровой артбук с иллюстрациями, персонажами и визуальными материалами

набор анимаций, позволяющий пересматривать сцены отдельно от прохождения

Делюкс-издание не меняет сюжет, но расширяет впечатление и позволяет возвращаться к атмосфере игры снова и снова — уже за пределами основного игрового процесса.

⚖️ Коротко о выборе

Хочешь историю и игровой опыт → Обычное издание

Хочешь атмосферу, музыку и визуальные материалы → Делюкс-издание

