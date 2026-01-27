Какое издание Umbranomicon выбрать?

Umbranomicon — это история про власть, магию и желания, рассказанная через выборы, персонажей и последствия.
Перед релизом мы хотим спокойно и честно показать, чем отличаются два издания игры — и для кого каждое из них.
Обычное издание
Это полноценный вход в мир Umbranomicon.
В нём:
- основная сюжетная линия
- все ключевые персонажи и их романтические ветки
- геймплейные механики, бои и развитие отношений
- финалы, зависящие от решений игрока
Если тебе важно пройти историю, понять мир и персонажей, это издание даёт всё необходимое — без компромиссов.
Делюкс-издание
Версия для тех, кто хочет получить больше, чем просто прохождение, и сохранить мир Umbranomicon у себя.
В делюкс-издание входят:
- 21 обои для рабочего стола
- 41 композиция из игры в цифровом саундтреке
- цифровой артбук с иллюстрациями, персонажами и визуальными материалами
- набор анимаций, позволяющий пересматривать сцены отдельно от прохождения
Делюкс-издание не меняет сюжет, но расширяет впечатление и позволяет возвращаться к атмосфере игры снова и снова — уже за пределами основного игрового процесса.
⚖️ Коротко о выборе
- Хочешь историю и игровой опыт → Обычное издание
- Хочешь атмосферу, музыку и визуальные материалы → Делюкс-издание
Поддержи игру
Добавь Umbranomicon в список желаемого в Steam, для тебя один клик, а для нас — важный знак, что ты ждёшь релиз и готов вернуться в этот мир, когда он откроется полностью
