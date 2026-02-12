UMBRANOMICON - уже в Steam

История началась. Мир Люминдора больше не наблюдает со стороны — теперь он с радостью откроет тебе все свои тайны.
ДЕВОЧКИ ЖДУТ СВОЕГО СПАСИТЕЛЯ!
Горячее фэнтези с проклятием
Umbranomicon - это сюжетная визуальная новелла и полностью анимированный симулятор отношений. Ты попадаешь в магический мир Люминдора, разрушенный проклятием Королевы Тьмы Нокс: все мужчины превращены в злобных гномов, а королевство балансирует на грани хаоса.
Ты - единственный мужчина, появившийся в этом мире за долгое время.
Опасные приключения, сближение с жительницами Люминдора и путь к финальному столкновению с Королевой Тьмы ждут тебя внутри.
Deluxe Edition - для тех, кто хочет быть “ещё ближе” к Umbranomicon
Если хочется забрать кусочек Люминдора с собой - Deluxe Edition уже доступно.
Внутри:
- саундтрек (41 трек)
- обои (21 арт)
- цифровой артбук
- набор анимаций (все анимации из игры)
Это издание превращает прохождение в коллекцию… и даёт повод задержаться подольше
Испытания, боссы и путь героя
Ты оказываешься в жестоком фэнтези-мире, где пророчество указывает на тебя… но победу не обещает. Тебя ждут испытания, опасные враги и боссы, а каждый шаг ведёт разными сюжетными ветками. Бои - это отдельный вид удовольствия: RPG-система со стилем и ритм-вдохновением, где каждое столкновение - часть твоей истории.
Ключевые особенности, которые ждут тебя внутри Umbranomicon:
- 7 романтических линий
- 17 H-сцен
- система свиданий и развития отношений
- RPG-боевая система с ритм-вдохновением
- боссы и разветвлённые сюжетные арки
Мы сделали всё, чтобы погружение ощущалось цельным: атмосфера, плавные анимации, героини и история, которая не отпускает.
Честно говоря на этот нейроконтент трудно смотреть после Magical Girl Celesphonia, Ambrosia и Nightmare Knight и другие шедевры японского RPG строения.
Это называется: количество вместо качества )))
Да, вот на Фута хаус за год не одной норм скидки не было. Как будто прогрев преданной аудитории на даллары.
Рыжая самая норм)))