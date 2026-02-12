ЧАТ ИГРЫ
Umbranomicon 30.01.2026
Другой симулятор, Для взрослых 18+, Аниме
3.5 26 оценок

UMBRANOMICON - уже в Steam

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

История началась. Мир Люминдора больше не наблюдает со стороны — теперь он с радостью откроет тебе все свои тайны.

ДЕВОЧКИ ЖДУТ СВОЕГО СПАСИТЕЛЯ!

Горячее фэнтези с проклятием

Umbranomicon - это сюжетная визуальная новелла и полностью анимированный симулятор отношений. Ты попадаешь в магический мир Люминдора, разрушенный проклятием Королевы Тьмы Нокс: все мужчины превращены в злобных гномов, а королевство балансирует на грани хаоса.

Ты - единственный мужчина, появившийся в этом мире за долгое время.
Опасные приключения, сближение с жительницами Люминдора и путь к финальному столкновению с Королевой Тьмы ждут тебя внутри.

Deluxe Edition - для тех, кто хочет быть “ещё ближе” к Umbranomicon

Если хочется забрать кусочек Люминдора с собой - Deluxe Edition уже доступно.

Внутри:

  • саундтрек (41 трек)
  • обои (21 арт)
  • цифровой артбук
  • набор анимаций (все анимации из игры)

Это издание превращает прохождение в коллекцию… и даёт повод задержаться подольше

Испытания, боссы и путь героя

Ты оказываешься в жестоком фэнтези-мире, где пророчество указывает на тебя… но победу не обещает. Тебя ждут испытания, опасные враги и боссы, а каждый шаг ведёт разными сюжетными ветками. Бои - это отдельный вид удовольствия: RPG-система со стилем и ритм-вдохновением, где каждое столкновение - часть твоей истории.

Ключевые особенности, которые ждут тебя внутри Umbranomicon:

  • 7 романтических линий
  • 17 H-сцен
  • система свиданий и развития отношений
  • RPG-боевая система с ритм-вдохновением
  • боссы и разветвлённые сюжетные арки

Мы сделали всё, чтобы погружение ощущалось цельным: атмосфера, плавные анимации, героини и история, которая не отпускает.

Рикочико

Честно говоря на этот нейроконтент трудно смотреть после Magical Girl Celesphonia, Ambrosia и Nightmare Knight и другие шедевры японского RPG строения.

Neko-Aheron

Это называется: количество вместо качества )))

Рикочико Neko-Aheron

Да, вот на Фута хаус за год не одной норм скидки не было. Как будто прогрев преданной аудитории на даллары.

inkomniak

Рыжая самая норм)))