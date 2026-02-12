UMBRANOMICON - уже в Steam

История началась. Мир Люминдора больше не наблюдает со стороны — теперь он с радостью откроет тебе все свои тайны.

Горячее фэнтези с проклятием

Umbranomicon - это сюжетная визуальная новелла и полностью анимированный симулятор отношений. Ты попадаешь в магический мир Люминдора, разрушенный проклятием Королевы Тьмы Нокс: все мужчины превращены в злобных гномов, а королевство балансирует на грани хаоса.

Ты - единственный мужчина, появившийся в этом мире за долгое время.

Опасные приключения, сближение с жительницами Люминдора и путь к финальному столкновению с Королевой Тьмы ждут тебя внутри.

Deluxe Edition - для тех, кто хочет быть “ещё ближе” к Umbranomicon

Если хочется забрать кусочек Люминдора с собой - Deluxe Edition уже доступно.

Внутри:

саундтрек (41 трек)

обои (21 арт)

цифровой артбук

набор анимаций (все анимации из игры)

Это издание превращает прохождение в коллекцию… и даёт повод задержаться подольше

Испытания, боссы и путь героя

Ты оказываешься в жестоком фэнтези-мире, где пророчество указывает на тебя… но победу не обещает. Тебя ждут испытания, опасные враги и боссы, а каждый шаг ведёт разными сюжетными ветками. Бои - это отдельный вид удовольствия: RPG-система со стилем и ритм-вдохновением, где каждое столкновение - часть твоей истории.

Ключевые особенности, которые ждут тебя внутри Umbranomicon:

7 романтических линий

17 H-сцен

система свиданий и развития отношений

RPG-боевая система с ритм-вдохновением

боссы и разветвлённые сюжетные арки

Мы сделали всё, чтобы погружение ощущалось цельным: атмосфера, плавные анимации, героини и история, которая не отпускает.