Японская студия анонсировала жуткий "симулятор рыбалки с гарпуном" Umigari - демо уже доступно

Японская инди-студия Chilla’s Art, известная короткими хоррорами вроде The Convenience Store и Shinkansen 0, анонсировала новую игру — Umigari, странный «симулятор рыбалки с гарпуном» от первого лица. Игроки отправятся в глубоководные районы Японии, вооружившись бесконечным запасом гарпунов, чтобы ловить всевозможных морских обитателей с борта своей лодки.

На первый взгляд, Umigari кажется обычной рыбалкой: пойманную рыбу можно продавать торговцам на разных островах, получая деньги на улучшение лодки, гарпунов и другого снаряжения. Однако послужной список Chilla’s Art внушает осторожность — от обычного симулятора можно ожидать жутких сюрпризов. Уже в демо-трейлере заметно странное: рыбный торговец имеет пугающее, почти человеческое лицо, а окружающий мир постепенно становится всё более зловещим.

По мере исследования открытого моря игрокам предстоит сталкиваться с крупной и потенциально опасной рыбой, а также с более странными существами, вроде двуногой рыбы, показанной в трейлере. За дополнительные риски обещаны ценные награды и улучшенное снаряжение, спрятанное в самых темных уголках морского мира.

Похоже, что Umigari будет не только о рыбалке, но и о разгадывании загадок, типичных для проектов Chilla’s Art: некоторые тайны можно решить, а некоторые останутся нерешенными, усиливая атмосферу тревоги и неизвестности.

Umigari разрабатывается для Windows (Steam). Точная дата релиза пока не объявлена, но демоверсия уже доступна для всех желающих, кто хочет испытать смесь рыбалки и хоррора на воде. Подводный мир Японии никогда не был таким странным и жутким.