UN:Me перенесли на 2027 год - психологическое приключение заставит решить, какая из четырёх душ должна выжить

Издатель Shueisha Games и студия historia перенесли релиз психологической приключенческой игры UN:Me с 2026 на 2027 год. Разработчики объяснили решение желанием создать максимально качественный игровой опыт. Проект выйдет на PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam.

Главной героиней UN:Me станет девушка, оказавшаяся в загадочном ментальном лабиринте. Внутри её тела находятся четыре души, каждая из которых обладает собственной личностью, желаниями, способностями и травмами. Они способны поочерёдно захватывать контроль над телом, из-за чего меняются не только внешность и поведение героини, но и доступные действия, а также опасности вокруг неё.

Игрокам предстоит исследовать лабиринт и постепенно выяснять, кем на самом деле являются четыре души, кто создал это место и зачем девушка оказалась внутри него. Важную роль будут играть диалоги: специальные предметы позволяют напрямую общаться с отдельными душами, а найденные фрагменты воспоминаний открывают новые вопросы и помогают раскрывать прошлое персонажей.

При этом травмы каждой души способны буквально воздействовать на окружающий мир. Во время исследования они могут искажать восприятие, чувства и движения героини, превращаясь в дополнительные препятствия.

Главная механика UN:Me связана с непростым выбором. Одно тело способно вместить только одну душу, поэтому по мере продвижения игроку придётся решать, кого сохранить, а кого стереть. Сделанные решения определят, какая личность останется в теле девушки, а последствия выбора станут частью финала истории.

UN:Me теперь выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК. Точная дата релиза пока не объявлена.