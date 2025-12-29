Выборы и последствия: первые подробности психологического триллера UN:Me из дневника разработчика

Издательство SHUEISHA GAMES выпустило специальное видео с комментариями разработчиков к трейлеру психологического триллера UN:Me от студии historia Inc., показанного на шоу Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase.

В UN:Me игрок берет под контроль девушку, пробудившуюся в загадочном лабиринте разума. В ее сознании эхом звучат четыре человеческие "души", каждая из которых стремится захватить тело, чтобы реализовать свои желания. Души непредсказуемо перехватывают управление, меняя навыки, восприятие опасностей и даже геймплей: каждая несет уникальные травмы прошлого, которые активируются во время исследования, вызывая искажения зрения, движения и атак на героиню.

Разработчики в комментарии подчеркивают: игра не просто хоррор, а исследование "человеческих изъянов" и страхов - от высоты и клаустрофобии до фобий перед авторитетами вроде учителей или боссов. Главная героиня - детектив из организации Unlimited Spirit, а ключевой механикой становятся диалоги с душами через специальные предметы. Игроку придется принимать необратимые решения: определить настоящую душу и стереть остальные, наблюдая последствия своих выборов.

Игра не ограничивается жанром, предлагая смесь исследования, диалогов и напряженного выживания в ментальном лабиринте. Релиз запланирован на PC в 2026 году.