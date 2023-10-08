Приключенческий боевик Unawake демонстрирует интуитивный рукопашный бой от первого лица в демо-версии Steam Next Fest ©

После успешного выступления на Gamescom 2023 Unawake, многообещающая ролевая игра от первого лица от турецкой инди-команды разработчиков RealityArts Studio и издателя Toplitz Productions, готова принять участие в Steam Next Fest.

Демоверсия будет доступна с 9 по 16 октября 2023 года. Игроки со всего мира смогут впервые увидеть напряженные рукопашные сражения от первого лица с использованием множества видов оружия и десятков специальных навыков для уничтожения разнообразных групп врагов, ожидающих вас в демоверсии специально разработанной для Steam Next Fest.

Основываясь на содержании демо-версии, которая была показана публике, а также средствам массовой информации на Gamescom в этом году, версия для Steam Next Fest демонстрирует не только интенсивность жестоких стычек, но и предлагает более глубокий взгляд на механику, контент и историю экшена. Используя сильно модифицированный движок Unreal Engine 5, Unawake не только расширяет границы с точки зрения игрового процесса, но и визуально, воплощая вечный конфликт между силами рая и ада в полуоткрытой среде.

Unawake выйдет в 2024 году на ПК и консолях текущего поколения.