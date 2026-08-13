Разработчики Uncanny Valley: Checkpoint запустили плейтест в Steam, но сразу отозвали сборку из-за сбоев

Инди-студия Spiral Trap Studio объявила о запуске публичного тестирования своего мрачного симулятора с элементами хоррора Uncanny Valley: Checkpoint в сервисе Steam, однако старт сопровождался неприятным техническим сбоем. Практически сразу после открытия доступа разработчикам пришлось временно отключить сборку из-за обнаруженных критических неполадок.

Как сообщили авторы проекта в специальном обращении, тестовая версия игры оказалась временно недоступна из-за сбоев в работе билда. Создатели попросили прощения за неудобства и заверили аудиторию, что прикладывают все усилия для скорейшего исправления ошибок и повторного запуска проверки.

По своей концепции Uncanny Valley: Checkpoint сильно напоминает знаменитый симулятор Papers, Please, но переносит привычный игровой процесс в атмосферу боди-хоррора и пост-апокалипсиса. Игрокам предстоит взять на себя роль смотрителя пограничного контрольно-пропускного пункта в городе Saplavi после аварии на ядерном реакторе, вызвавшей распространение опасного вирусного мутагена.

Главная задача заключается в том, чтобы продержаться 30 дней и ночей в условиях нарастающей паранойи и радиационной угрозы. В процессе работы необходимо проверять удостоверения личности, медицинские справки и пропуски под давлением времени, сверять данные и выявлять фальшивки, а также сканировать граждан на предмет физических мутаций вроде опухолей, гниющей плоти или аномального поведения при помощи бесконтактного термометра и счетчика Гейгера.

Каждый посетитель КПП отправляется по одному из 3 путей: здоровых жителей пропускают в город, подозрительных отправляют на карантин, а окончательно зараженных ликвидируют с помощью тяжелого штампа и защитных турелей. Ночью не выявленные вовремя мутанты могут возвращаться и нападать на КПП, из-за чего скромную зарплату приходится тратить на покупку дробовиков, боеприпасов и укрепление будки в специальном хранилище.

Одной из ключевых особенностей проекта стал совместный режим на 2 игроков, где распределение обязанностей помогает справляться с высокой нагрузкой. Пока один игрок изучает документы, второй проверяет физические симптомы, а в коротких перерывах между дежурствами напарники могут пить водку и курить, справляясь с постоянным стрессом.

Полноценный релиз Uncanny Valley: Checkpoint от издательства Polden Publishing запланирован на ноябрь 2026 года для персональных компьютеров. Для запуска игры потребуется компьютер с операционной системой Windows 10, процессором уровня Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200, 8 GB оперативной памяти и видеокартой не ниже NVIDIA GTX 1060 на 3 GB или AMD RX 570.