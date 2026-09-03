Uncanyon от создателей Maquette выйдет в 2027 году - мир головоломки будет меняться прямо на глазах

Annapurna Interactive и Graceful Decay, создатели Maquette, представили Uncanyon — новую приключенческую головоломку, действие которой развернётся в необычном мире на пересечении непараллельных реальностей. Проект показали во время сентябрьской презентации State of Play, а его релиз запланирован на 2027 год.

Игрокам предстоит исследовать когда-то процветавший, но давно забытый мир, наполненный фантастическими территориями и таинственными руинами. Главная цель путешествия — раскрыть секреты Uncanyon, найти ключ и предотвратить разрушение этого мира.

Главной особенностью игры станут изменчивые окружения. Пространство вокруг героя будет менять форму непосредственно во время перемещения, заставляя постоянно искать новые способы продвижения. То, что ещё недавно выглядело обычным маршрутом, может превратиться в препятствие или, наоборот, открыть путь к ранее недоступной области.

Таким образом, Uncanyon строится вокруг идеи головоломок, в которых само окружение становится частью механики. Игрокам предстоит не просто искать спрятанные предметы или решать отдельные логические задачи, а наблюдать за изменениями мира и понимать, как использовать их для дальнейшего продвижения.

Для Graceful Decay новый проект станет продолжением экспериментов студии с пространством и восприятием окружающего мира, которые ранее легли в основу Maquette. Однако Uncanyon переносит эту концепцию в совершенно другую вселенную с фантастическими пейзажами и разрушенными руинами.

Uncanyon выйдет в 2027 году. Точная дата релиза и полный список платформ пока не раскрыты.