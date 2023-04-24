Uncharted 2: Among Thieves 13.10.2009
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На аукционе была продана самая редкая игра для PlayStation 3 за сумасшедшую сумму

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Gutsz
Новости

Покупка лицензионных игр в наше время может быть достаточно дорогим удовольствием, особенно на постоянной основе. Тем не менее это все равно не сравниться с ценниками на расширенные коллекционные издания. Если на момент выхода игры они оцениваются в несколько сотен долларов, то с каждым годом их цена неумолимо возрастает и может достичь невообразимых высот. Так и случилось с самой редким игровым комплектом для PlayStation 3, который был недавно продан на аукционе за сумасшедшую сумму.

Как обратили внимание пользователи в социальных сетях, на этих выходных было продано самое редкое коллекционное издание для PlayStation 3. По иронии судьбы оно стало и самым дорогим игровым товаром.

Речь идет об издании Uncharted 2 Fortune Hunter, которое полностью исчезло из публичной продажи еще шесть лет назад. Однако недавно, комплект был замечен на одном из цифровых аукционов. Игра оказалась настолько редкой и при этом востребованной и потенциальных покупателей, что её ценник мгновенно взлет. После всех торгов, Uncharted 2 Fortune Hunter была продана за 8400 долларов.

Вот как выглядит содержимое Uncharted 2 Fortune Hunter:

Uncharted 2 Fortune Hunter еще в 2009 году продавалась на торговых площадках за 3 тысячи долларов, но спустя 14 лет цена издания даже на вторичном рынке заметно выросла.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Dikiy_Bill

Хотел было докопаться до автора, но даже на западных сайтах почему-то ставят в один ряд "редкие игры" и "редкие издания игр". Как-то это неправильно

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