Naughty Dog отметила 17 лет Uncharted 2 и предложила фанатам поделиться воспоминаниями

Студия Naughty Dog отметила 17-летие Uncharted 2: Among Thieves и предложила поклонникам вспомнить самые яркие моменты приключений Нейтана Дрейка. Разработчики опубликовали поздравление в соцсетях, спросив фанатов, какая сцена из игры запомнилась им больше всего.

Uncharted 2 вышла в октябре 2009 года и стала одним из самых заметных эксклюзивов PlayStation 3. Продолжение значительно улучшило постановку и техническую составляющую оригинала, предложив масштабное приключение в поисках мифической Шамбалы.

Среди наиболее запоминающихся эпизодов — побег из вагона поезда, повисшего над пропастью, погоня за вертолётом среди непальских руин и перестрелки в движущемся составе. Зрелищные сцены, динамичная работа камеры и живое взаимодействие персонажей помогли игре закрепить репутацию одного из эталонов кинематографичного экшена.

Помимо сюжетной кампании, игра получила мультиплеер и кооперативный режим выживания, которые надолго увлекли поклонников. Даже спустя 17 лет многие считают Among Thieves лучшей частью серии и одной из самых ярких работ Naughty Dog.