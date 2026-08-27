Дизайнер Uncharted 3 назвал главный недостаток игры - Naughty Dog переборщила с экшен-сценами

Бывший дизайнер Naughty Dog Бенсон Рассел считает, что Uncharted 3: Drake’s Deception пострадала от слишком большого количества масштабных экшен-сцен. По его словам, проблема возникла из-за успеха Uncharted 2: Among Thieves, после которого команда решила буквально завалить третью часть зрелищными эпизодами.

В Uncharted 2 знаменитые сцены, включая погоню на поезде, появлялись в процессе разработки естественным образом. Для третьей части подход оказался другим: дизайнеры придумали сразу 10–12 крупных эпизодов, рассчитывая позже выбрать из них несколько лучших.

Но этого отбора в итоге не произошло. Большинство задуманных сцен попало в финальную игру, а сценаристу и режиссёру Эми Хенниг пришлось вписывать их в историю уже после того, как разработка началась.

«Это, думаю, был большой недостаток», — признался Рассел. В качестве примера он привёл корабельную сцену: когда команда уже решила, что хочет сделать эпизод с кораблём, Хенниг пришлось искать для него место в сюжете и придумывать пиратов.

При этом Uncharted 3 нельзя назвать провалом. Игра получила высокие оценки и отлично продавалась, а сцена с грузовым самолётом стала одной из самых запоминающихся во всей серии — настолько, что позднее её перенесли в голливудскую экранизацию Uncharted.

Рассел считает, что опыт третьей части показал обратную сторону стремления постоянно удивлять игрока масштабом. Иногда зрелищный эпизод работает лучше, когда рождается из истории, а не история подстраивается под уже готовую эффектную сцену.