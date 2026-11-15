Энтузиасты возродили мультиплеер Uncharted 3 на ПК и PS3, восстановив сетевые режимы, карты и добавив героев Uncharted 4

Поклонники Uncharted 3 смогли вернуть к жизни многопользовательский режим знаменитого приключенческого экшена Naughty Dog благодаря новому фанатскому проекту. Как сообщает DSOGaming, энтузиасты восстановили сетевые возможности игры не только на оригинальной PlayStation 3, но и на персональных компьютерах. Игрокам вновь доступны знакомые карты, персонажи, игровые режимы и кооперативные задания. Более того, разработчики добавили в проект новый контент из Uncharted 4.

Версия для ПК включает полноценную многопользовательскую составляющую Uncharted 3, в том числе систему лобби и сетевую инфраструктуру. Команда восстановила карты для соревновательных и кооперативных режимов, персонажей, звуковые файлы и текстовые материалы. Кроме того, энтузиасты подготовили собственные исправления графических шейдеров и элементов окружения, а также организовали отдельный сервер для подключения игроков.

Пользователи могут создавать собственные профили с сохранением прогресса на сервере. Система запоминает выбранного персонажа, комплекты снаряжения, приобретённые предметы, ранг и игровую статистику — аналогично тому, как это работало в оригинальной версии для PS3. Дополнительным нововведением стали персонажи и оружие из Uncharted 4, которые можно разблокировать во время специальных внутриигровых мероприятий.

Для запуска компьютерной версии потребуется 64-разрядная система Windows 10 или Windows 11, видеокарта с поддержкой Vulkan 1.3 и актуальные графические драйверы. Также необходимо иметь собственную копию Uncharted: The Nathan Drake Collection для PlayStation 4 с идентификатором CUSA02320 и установленным обновлением 1.02. Разработчики подчёркивают, что их проект не распространяет оригинальные игровые файлы.

Установка организована через специальный лаунчер. После его загрузки пользователю достаточно указать расположение игровых файлов и выбрать имя профиля, с которым будет связан дальнейший прогресс. При первом запуске программа автоматически загружает около 3 ГБ данных многопользовательского режима, проверяя целостность файлов в процессе скачивания. Лаунчер также самостоятельно устанавливает новые обновления при каждом запуске, сохраняя имя пользователя и настройки.

Хорошие новости есть и для владельцев оригинальной PlayStation 3. Им не требуется компьютер или дополнительное программное обеспечение для подключения к восстановленным серверам. Достаточно изменить параметры DNS в сетевых настройках консоли, указав основной сервер 89.168.33.77 и дополнительный 1.1.1.1. После этого можно запустить Uncharted 3 и перейти в меню многопользовательской игры.