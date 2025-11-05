Uncharted 3: Drake's Deception на shadPS4 теперь в 60 FPS - игра получила значительное улучшение производительности

В сети появилась демонстрация кастомного билда для shadPS4 от пользователя diegolix, в котором он смог значительно улучшить производительность эмуляции в Uncharted 3: Drake's Deception.

На данный момент в игре еще наблюдаются сильные графические артефакты - необходимо ждать дальнейших доработок эмулятора, тем не менее diegolix удалось исправить вылет в главном меню, а так же добиться 45-60 FPS в самой игре на RTX 4060/i5 12400F. Учитывая то, что трилогия Uncharted работает на одном движке, то вероятно схожие улучшения производительности теперь получат и две других части трилогии. Однако еще понадобится время чтобы внедрить данные улучшения в основную ветку shadPS4.

PC-игроки стали на шаг ближе к тому, чтобы наконец-то получить все приключения Нейтана Дрейка на своей платформе.