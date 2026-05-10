10 лет легенде: Uncharted 4: A Thief's End по-прежнему остается эталоном жанра

Ровно десять лет назад студия Naughty Dog поставила точку в истории Натана Дрейка, выпустив Uncharted 4: A Thief's End. Финал культовой серии стал для игроков одновременно триумфом и прощанием — зрелым, эмоциональным и по-настоящему кинематографичным.

Даже спустя годы игра почти не потеряла актуальности. На момент релиза в 2016 году проект поражал графикой и постановкой, и сегодня он всё ещё выглядит впечатляюще. Более того, версия для ПК только усилила эффект благодаря улучшенной производительности и визуальным доработкам.

Четвёртая часть не перевернула формулу серии, но довела её до совершенства. Перестрелки, исследование, погони и использование крюка гармонично сплетаются в динамичное приключение, которое до сих пор служит ориентиром для жанра action/adventure.

Особое внимание разработчики уделили сюжету. История стала заметно глубже и взрослее, а режиссура вышла на уровень голливудских блокбастеров. Многие отмечают, что именно этот подход позже повлиял на такие проекты, как The Last of Us Part 2.

Несмотря на отсутствие полноценного продолжения, интерес к франшизе не угасает. По слухам, Naughty Dog уже работает над новым проектом во вселенной Uncharted. Но даже если это произойдёт, четвёртая часть остаётся тем редким случаем, когда игра завершила историю на идеальной ноте.