10 лет легенде: Uncharted 4: A Thief's End по-прежнему остается эталоном жанра

Ровно десять лет назад студия Naughty Dog поставила точку в истории Натана Дрейка, выпустив Uncharted 4: A Thief's End. Финал культовой серии стал для игроков одновременно триумфом и прощанием — зрелым, эмоциональным и по-настоящему кинематографичным.
Даже спустя годы игра почти не потеряла актуальности. На момент релиза в 2016 году проект поражал графикой и постановкой, и сегодня он всё ещё выглядит впечатляюще. Более того, версия для ПК только усилила эффект благодаря улучшенной производительности и визуальным доработкам.
Четвёртая часть не перевернула формулу серии, но довела её до совершенства. Перестрелки, исследование, погони и использование крюка гармонично сплетаются в динамичное приключение, которое до сих пор служит ориентиром для жанра action/adventure.
Особое внимание разработчики уделили сюжету. История стала заметно глубже и взрослее, а режиссура вышла на уровень голливудских блокбастеров. Многие отмечают, что именно этот подход позже повлиял на такие проекты, как The Last of Us Part 2.
Несмотря на отсутствие полноценного продолжения, интерес к франшизе не угасает. По слухам, Naughty Dog уже работает над новым проектом во вселенной Uncharted. Но даже если это произойдёт, четвёртая часть остаётся тем редким случаем, когда игра завершила историю на идеальной ноте.
Шлак а не игра тупой киношный шутан от 3 лица и не более.
Игра - огонь! Недавно на пк проходил. Всё таки, не зря избегал спойлеров ещё со времен её релиза на консолях. Самому её проходить впервые, это совсем не то же самое, что смотреть стримы. Картинка даже многим современным играм даст прикурить.
Отличная и очень красивая игра. The last of us 2 и рядом не стоит с Uncharted 4. До сих пор мечтаю о таком же домике на берегу океана, как у Дрейка в конце игры.
Игра норм, но некоторые секции чуть затянуты.
Под пиво и сухарики пойдет.