Брюс Стрейли объяснил уход из Naughty Dog: "Я не хотел всю жизнь делать одни и те же игры"

Брюс Стрейли, геймдиректор The Last of Us и один из ключевых разработчиков Uncharted 2: Among Thieves и Uncharted 4: A Thief’s End, рассказал о том, почему решил покинуть Naughty Dog спустя 18 лет работы в студии.

По его словам, он не хотел снова и снова создавать игры одного и того же формата - кинематографичные одиночные экшены с реалистичной графикой. На фоне успеха франшиз Uncharted и The Last of Us, студия всё сильнее концентрировалась именно на крупнобюджетных кинематографичных блокбастерах.

Разработчик признался, что мог бы продолжать работать над такими проектами и дальше, но творчески он устал от них:

Я проработал в Naughty Dog 18 лет - это очень большой срок. Я сыграл важную роль в становлении бренда и ключевых игр студии, но в какой-то момент я понял, что снова и снова делаю одно и то же.



Мы застряли в определённом типе игр - в том, который я и помог создать. Работа превратилась в рутину, а мой мозг плохо переносит рутину. Мне нужны новые задачи и новые творческие возможности.

Со временем Стрейли захотел создавать собственные проекты - в итоге это привело к основанию студии Wildflower Interactive и анонсу Coven of the Chicken Foot.