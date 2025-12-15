ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Uncharted 4: A Thief's End 10.05.2016
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
8.4 3 839 оценок

Брюс Стрейли объяснил уход из Naughty Dog: "Я не хотел всю жизнь делать одни и те же игры"

AceTheKing AceTheKing

Брюс Стрейли, геймдиректор The Last of Us и один из ключевых разработчиков Uncharted 2: Among Thieves и Uncharted 4: A Thief’s End, рассказал о том, почему решил покинуть Naughty Dog спустя 18 лет работы в студии.

По его словам, он не хотел снова и снова создавать игры одного и того же формата - кинематографичные одиночные экшены с реалистичной графикой. На фоне успеха франшиз Uncharted и The Last of Us, студия всё сильнее концентрировалась именно на крупнобюджетных кинематографичных блокбастерах.

Разработчик признался, что мог бы продолжать работать над такими проектами и дальше, но творчески он устал от них:

Я проработал в Naughty Dog 18 лет - это очень большой срок. Я сыграл важную роль в становлении бренда и ключевых игр студии, но в какой-то момент я понял, что снова и снова делаю одно и то же.

Мы застряли в определённом типе игр - в том, который я и помог создать. Работа превратилась в рутину, а мой мозг плохо переносит рутину. Мне нужны новые задачи и новые творческие возможности.

Со временем Стрейли захотел создавать собственные проекты - в итоге это привело к основанию студии Wildflower Interactive и анонсу Coven of the Chicken Foot.

8
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
ratte88
Мы застряли в определённом типе игр - в том, который я и помог создать. Работа превратилась в рутину

Это девиз всех крупных игр Сони. Хорайзены, дейсгон, цусимы, старые анчартеды или ластофас. Все, вроде, разные, но при этом чувствуешь, что одна и та же игра.

15
ZAUSA

Но зато сколько разнообразного инди-мусора вокруг.

6
ratte88 ZAUSA

Повод тряски по поводу инди-игорей? Дай угадаю, ни разу одну не запускал, зато критиковать горазд? Понял-понял

7
ZAUSA ratte88
Повод тряски по поводу инди-игорей? Дай угадаю, ни разу одну не запускал, зато критиковать горазд? Понял-понял

Тряска у тех, кто критикует горстку ААА-игр, хотя у них есть возможность играть в гору инди-игр.

5
ZAUSA

Очередной ушёл, чтобы делать никому не нужную инди-игру.

9
Sp1Ls

Расскажи про никому не нужность этих игр: Ori, Inside, Clair 33, Silksong и т.п.

5
ZAUSA Sp1Ls
Расскажи про никому не нужность этих игр: Ori, Inside, Clair 33, Silksong и т.п.

Капли нормальных игр в море инди-кала можно не считать.

4
ant 36436 Sp1Ls

На Экспедицию деньги издатель давал, но раз дали награду "инди", значит инди, поверим на слово.

1
Юрий Пенкин

сонидети до сих пор будут спорить что их игры это не копирка одного и того же?

8
HellowRainbow

Просто он понял, что к его очку стал подкрадываться Дрюкман, а Стрейли натурал, вот и ушел.

4
Albero

С кем не бывает ,ебн"лся и захотел создавать всякое го"но,не требующие внимание к деталям-это я хотел написать ,и прежде чем нажал на " опубликовать ", думаю гляну что там за игра с курицей в названии?И она черт подери восхитительна ,визуальный стиль,анимации,атмосфера,у музыка божественна в трейлере .

4
MelodiousTristram

Uncharted 5. ,🥹

Kenn1y

И что в этом плохо, создавать такие игры, Uncharted 4 скакнул хорошо, его минус, это отсутствие разнообразных локаций во второй половине. А теперь таких игр просто нет. Позавчера ещё раз прошёл Uncharted 2, все же как игра он очень хорош, даже сейчас.