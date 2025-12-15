Брюс Стрейли объяснил уход из Naughty Dog: "Я не хотел всю жизнь делать одни и те же игры"

Брюс Стрейли, геймдиректор The Last of Us и один из ключевых разработчиков Uncharted 2: Among Thieves и Uncharted 4: A Thief’s End, рассказал о том, почему решил покинуть Naughty Dog спустя 18 лет работы в студии.
По его словам, он не хотел снова и снова создавать игры одного и того же формата - кинематографичные одиночные экшены с реалистичной графикой. На фоне успеха франшиз Uncharted и The Last of Us, студия всё сильнее концентрировалась именно на крупнобюджетных кинематографичных блокбастерах.
Разработчик признался, что мог бы продолжать работать над такими проектами и дальше, но творчески он устал от них:
Я проработал в Naughty Dog 18 лет - это очень большой срок. Я сыграл важную роль в становлении бренда и ключевых игр студии, но в какой-то момент я понял, что снова и снова делаю одно и то же.
Мы застряли в определённом типе игр - в том, который я и помог создать. Работа превратилась в рутину, а мой мозг плохо переносит рутину. Мне нужны новые задачи и новые творческие возможности.
Со временем Стрейли захотел создавать собственные проекты - в итоге это привело к основанию студии Wildflower Interactive и анонсу Coven of the Chicken Foot.
Это девиз всех крупных игр Сони. Хорайзены, дейсгон, цусимы, старые анчартеды или ластофас. Все, вроде, разные, но при этом чувствуешь, что одна и та же игра.
Но зато сколько разнообразного инди-мусора вокруг.
Повод тряски по поводу инди-игорей? Дай угадаю, ни разу одну не запускал, зато критиковать горазд? Понял-понял
Тряска у тех, кто критикует горстку ААА-игр, хотя у них есть возможность играть в гору инди-игр.
Очередной ушёл, чтобы делать никому не нужную инди-игру.
Расскажи про никому не нужность этих игр: Ori, Inside, Clair 33, Silksong и т.п.
Капли нормальных игр в море инди-кала можно не считать.
На Экспедицию деньги издатель давал, но раз дали награду "инди", значит инди, поверим на слово.
сонидети до сих пор будут спорить что их игры это не копирка одного и того же?
Просто он понял, что к его очку стал подкрадываться Дрюкман, а Стрейли натурал, вот и ушел.
С кем не бывает ,ебн"лся и захотел создавать всякое го"но,не требующие внимание к деталям-это я хотел написать ,и прежде чем нажал на " опубликовать ", думаю гляну что там за игра с курицей в названии?И она черт подери восхитительна ,визуальный стиль,анимации,атмосфера,у музыка божественна в трейлере .
Uncharted 5. ,🥹
И что в этом плохо, создавать такие игры, Uncharted 4 скакнул хорошо, его минус, это отсутствие разнообразных локаций во второй половине. А теперь таких игр просто нет. Позавчера ещё раз прошёл Uncharted 2, все же как игра он очень хорош, даже сейчас.