"До Нила Дракманна была совсем другая игра": бывший разработчик Naughty Dog раскрыл ранние концепты Uncharted 4

Бывший художник по визуальным эффектам студии Naughty Dog Мэтт Рэдфорд в подкасте Kiwi Talkz поделился воспоминаниями о работе над ранней версией Uncharted 4: A Thief's End. Разработчик рассказал, как выглядел проект под руководством создательницы оригинальной трилогии Эми Хенниг до того, как в 2014 году производство возглавили Нил Дракманн и Брюс Стрейли.

По словам Рэдфорда, оригинальный сценарий Хенниг кардинально отличался от финальной версии 2016 года. Ключевые изменения коснулись брата главного героя — Сэма Дрейка. В изначальной концепции Сэм выступал не союзником, втягивающим Нейтана в последнее приключение, а полноценным антагонистом:

Видение Эми, которое я застал, было совсем иным. Там были совершенно другие персонажи. Сэм присутствовал в сценарии, но это был совсем другой человек — по сути, он был главным злодеем истории.

— вспомнил разработчик.

Также Рэдфорд подтвердил, что изначально роль Сэма исполнял другой актер — Тодд Сташвик, который проводил много времени в студии и до сих пор сотрудничает с Хенниг над ее новым проектом по «Звездным войнам». После ухода Эми сценарий подвергся масштабной переработке, а на роль Сэма пригласили Троя Бейкера.

Разработчик рассказал и о раннем техническом состоянии игры. Первая тестовая демоверсия Uncharted 4 для утверждения концепта работала буквально в 1 FPS на ПК и была крайне сырой. Тем не менее само творческое видение Хенниг специалист назвал многообещающим. Он особо отметил человечность и трудолюбие сценаристки, которая засиживалась со специалистами в студии до двух часов ночи и всегда прислушивалась к мнению рядовых сотрудников.

При этом Рэдфорд подчеркнул, что не считает отмененный вариант однозначно лучше релизной версии. Он назвал итоговую Uncharted 4 от Дракманна и Стрейли признанным шедевром и выразил надежду, что сама Эми Хенниг вскоре сможет вернуться в игровую индустрию с собственными новыми играми.