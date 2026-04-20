Naughty Dog едва не закрыла разработку Uncharted 4 из-за того, что игра "была отстоем"

Сегодня Uncharted 4 считается одной из главных жемчужин PlayStation, но мало кто знает, насколько близка была игра к отмене. Бывший разработчик Naughty Dog Габриэль Бетанкур в недавнем интервью раскрыл детали внутреннего кризиса: после двух с половиной лет работы корпоративное руководство сочло проект настолько плохим, что всерьёз пригрозило прекратить финансирование.

Проблема, по словам Бетанкура, крылась в самоуверенности команды. К моменту разработки четвёртой части франшиза уже трижды доказывала свою успешность, и директор проекта окружил себя людьми, которые привыкли только соглашаться. Демоверсию, подготовленную к жёсткому дедлайну, сдали без должного контроля — и результат оказался катастрофическим.

Поворотный момент наступил, когда один из директоров другой команды Naughty Dog пришёл оценить прототип. Он взял контроллер, сыграл несколько минут и при всех заявил: «Эта игра — отстой». В комнате воцарился шок, руководитель проекта пришёл в ярость, а кто-то из разработчиков назвал такие слова грубостью. Но директор остался непреклонен: в игре нет понятных задач, сюжет невозможно отследить, управление работает плохо. «Это не ваш уровень», — резюмировал он.

Поначалу высшее руководство собиралось проигнорировать жёсткую критику, но после собственной проверки вынесло ультиматум: либо команда срочно всё переделывает, либо проект лишается финансирования. В результате прежнего директора отстранили, а на его место назначили того самого «скептика» и двух его коллег. Игру фактически пересобрали заново.

Весь производственный цикл занял от пяти до шести лет, но итог известен всем: вышедшая в 2016 году Uncharted 4 получила восторженные отзывы и разошлась десятками миллионов копий. Эта история — редкий пример того, как беспощадная внутренняя критика спасла проект, который уже почти списали в убытки.