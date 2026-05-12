Naughty Dog раздаёт подарки в честь 10-летия Uncharted 4; Нолан Норт поздравил игроков

В последние недели появилось множество слухов о том, что Naughty Dog работает над Uncharted 5. Фанаты серии с Натаном Дрейком в главной роли, безусловно, не возражали бы против такого возвращения, но студия пока не подтвердила эти сообщения и официально хранит молчание о будущем франшизы.

Вместо того чтобы анонсировать новую часть, разработчики решили отметить особый юбилей. Прошло 10 лет с момента выхода Uncharted 4, одной из самых высоко оценённых игр в истории PlayStation и грандиозного финала истории Натана Дрейка.

На официальном сайте студии было опубликовано специальное благодарственное сообщение для фанатов, и Нолан Норт также присоединился к празднованию. Актёр выпустил специальное видео, в котором размышляет о своей работе над серией и благодарит сообщество за многолетнюю поддержку и огромную преданность франшизе.

Naughty Dog также подготовила очень приятный подарок. Игроки могут получить специальный набор аватаров для Steam и PlayStation 5.

Но это ещё не все. В конце месяца также будет доступна специальная тема для PS5, вдохновлённая Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Кроме того, на платформе Steam от Valve началась распродажа Uncharted Collection, что делает это идеальным временем, чтобы снова отправиться на поиски сокровищ с Нейтаном Дрейком.