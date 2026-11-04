Нил Дракманн придумал новый сюжет Uncharted 4 за несколько недель после ухода Эми Хенниг

Нил Дракманн смог подготовить новую сюжетную основу Uncharted 4: A Thief's End всего за несколько недель после того, как сменил Эми Хенниг на посту креативного директора. Об этом рассказал Райан Троубридж, бывший технический директор по персонажам Naughty Dog, работавший над Uncharted 2, 3 и 4. В интервью Kiwi Talkz он поделился воспоминаниями о том, как студия перестраивала разработку после ухода Хенниг в начале 2014 года.

По словам Троубриджа, Дракманну досталась непростая задача: продолжить развитие известной франшизы, вдохнуть в неё новую жизнь и одновременно взять под контроль уже находившийся в производстве проект. Однако он довольно быстро разобрался в ситуации и подготовил новый сюжет.

Троубридж допускает, что Дракманн мог знать о предстоящем назначении заранее и иметь больше времени на подготовку. Тем не менее, по его воспоминаниям, тот оперативно переработал существующую историю, сохранил некоторые ранее разработанные идеи, добавил необходимые элементы и помог команде вернуться к полноценной работе.

Уход Хенниг сопровождался серьёзными спорами. Ранее издание IGN сообщало, что Дракманн и Брюс Стрейли якобы вынудили её покинуть проект, однако Naughty Dog отрицала эти обвинения, а издание впоследствии отозвало публикацию. Несмотря на сохраняющиеся разногласия вокруг этой истории, Uncharted 4 получила признание за повествование и игровой процесс, а работа Дракманна и Стрейли стала важной частью успеха игры.