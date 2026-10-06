Нолан Норт готов вернуться к роли Дрейка и считает, что новая Uncharted может стать одной из величайших игр в истории

Нолан Норт, актер озвучки Нейтана Дрейка, главного героя серии Uncharted, заявил, что готов снова примерить на себя роль искателя приключений, если получит соответствующее предложение. По его словам, он поддерживает форму на случай, если Sony решит вернуть франшизу.

Норт подробнее высказался на мероприятии Gamergy в Пуэрто-Рико, которое прошло в конце августа 2026 года. Само событие и слова актера не получили широкого резонанса - до тех пор, пока не появились очередные слухи о новой части Uncharted. Актер подчеркнул, что все зависит от Sony и желания компании "зарабатывать деньги". По его мнению, потенциальный анонс игры стал бы крупнейшим объявлением в игровой индустрии.

Определенно, на сто десять процентов [готов вернуться к роли]. Я считаю, что если бы они решились на это, это была бы одна из величайших игр в истории. Все зависит от того, хочет ли Sony заработать деньги. Я стараюсь поддерживать форму - на всякий случай. Это было бы крупнейшим анонсом в мире игр.

Sony, безусловно, стремится зарабатывать, что лучше всего доказывает решение отказаться от дисков с 2028 года. Из-за этого фанаты будут вынуждены покупать игры по ценам, установленным в PS Store, а они не самые низкие. Возможная Uncharted 5 вышла бы, таким образом, только в цифровом формате по максимальной цене - сейчас стандартные издания эксклюзивов PlayStation продаются за 70 долларов (через несколько лет эта сумма, скорее всего, будет еще выше).

Совсем недавно появились неподтвержденные сведения о планах студии Naughty Dog, отвечающей за развитие франшизы. Якобы Uncharted 5 должна стать следующим проектом после выхода Intergalactic: The Heretic Prophet. К сожалению, неизвестно, действительно ли так произойдет.