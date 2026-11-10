Разработчики Uncharted 4 анимировали волосы на груди Дрейка и стрелки часов ценой просадок до 2 кадров в секунду

Стремление студии Naughty Dog к беспрецедентному уровню графической детализации в экшене Uncharted 4: A Thiefs End неоднократно приводило к технологическому коллапсу рабочих сборок. Бывший ведущий технический директор по персонажам Райан Троубридж в интервью подкасту Kiwi Talkz раскрыл закулисье создания трехмерной модели Нейтана Дрейка и курьезные случаи погони за микроскопическим реализмом.

На ранних этапах производства специалисты сосредоточились на максимальном качестве картинки, полностью игнорируя аппаратные ограничения консоли PlayStation 4. Один из художников студии написал сложный экспериментальный шейдер для кожи Дрейка с динамической симуляцией пор. В результате билд игры обрушился до катастрофических 2 кадров в секунду, превратив происходящее на экране в слайд-шоу.

Была четко видна необходимая планка качества и желаемый финальный вид, поэтому оставалось лишь придумать, как достичь такого уровня и при этом заставить технологию работать быстро.

- Райан Троубридж, бывший ведущий технический директор по персонажам в Naughty Dog

Отдельным поводом для профессиональной гордости команды стала симуляция волос на открытой груди протагониста. Специально для этой зоны разработчики создали отдельный физический шейдер, заставлявший волоски двигаться под воздействием ветра. Эту технологию авторы наглядно продемонстрировали фанатам на презентации в Лас-Вегасе.

Реакция интернет-аудитории на форуме NeoGAF привела к еще более сложному и абсурдному усовершенствованию модели. Один из пользователей в комментариях скептически заметил, что при всей проработке тела стрелки на наручных часах героя остаются неподвижными. Троубридж передал эту претензию художникам, после чего студия выделила рабочее время аниматоров исключительно на то, чтобы заставить микроскопические стрелки на циферблате двигаться, хотя рассмотреть эту деталь в реальном геймплее было невозможно.

Бескомпромиссная детализация коснулась и общего массива движений. Финальная модель Дрейка получила порядка 60000 анимаций, что в 3-6 раз превышало средние показатели проектов индустрии того периода. Аниматоры создавали уникальные слои для взаимодействия с окружением, включая намокание ткани в воде, налипание снега и адаптивные касания стен и дверных проемов руками под десятками углов.

Лицевая технология протагониста также создавалась с прицелом на кинематографические стандарты. Вдохновившись мимикой Голлума из кинотрилогии "Властелин колец", специалист потратил 2 года на разработку системы из более чем 1000 лицевых поз и блендшейпов, задействовав алгоритмы машинного обучения для последующего упрощения работы аниматоров.

Релиз Uncharted 4: A Thiefs End состоялся 10 мая 2016 года эксклюзивно на PlayStation 4, где одиночная кампания работала при стабильных 30 кадрах в секунду, а разработанные Троубриджем инструменты легли в основу следующего проекта студии The Last of Us: Part 2.