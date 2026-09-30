Слух: Naughty Dog разрабатывает новую игру серии Uncharted под руководством режиссёра Lost Legacy

Прошло 10 лет с тех пор, как история Нейтана Дрейка завершилась в игре Uncharted 4: A Thief’s End. И хотя студия Naughty Dog сейчас занята проектом Intergalactic: The Heretic Prophet, разработчики планируют возродить франшизу, чтобы вновь покорить наши сердца.

По данным источников, знакомых с ситуацией, студия Naughty Dog работает над новой игрой серии Uncharted. Судя по финалу Uncharted 4, можно было бы предположить, что эстафету охотника за сокровищами у Дрейка перехватит его дочь.

Источники портала MP1St сообщили, что Нейтан Дрейк появится в новой игре серии в той или иной форме; однако будет ли он главным героем, второстепенным персонажем или ограничится лишь камео — пока точно неизвестно.

Также стоит отметить, что речь идет о совершенно новой игре, а не о каком-либо ремейке. Ранее Naughty Dog, по-видимому, рассматривала идею ремейка первой части Uncharted, но теперь можно с уверенностью сказать, что разрабатываемый проект — это не он.

Кроме того, источники сообщили, что этот проект станет следующей игрой Naughty Dog после выхода Intergalactic, а за ним последует The Last of Us Part III.

Руководителем нового проекта по Uncharted назначен Шон Эскайаг. Ранее он занимал пост креативного директора Marvel’s Avengers — неудачной попытки студии Crystal Dynamics создать многопользовательский экшен с элементами «лутер-броулера»; игра включала сюжетную кампанию, но сильно пострадала от навязанных элементов модели GaaS (игры как сервиса). При этом Эскайаг хорошо знаком с франшизой: он руководил разработкой самостоятельного дополнения Uncharted: The Lost Legacy, где главной героиней выступила Хлоя.

Стоит учитывать, что сейчас студия Naughty Dog сосредоточена на проекте Intergalactic, поэтому в ближайшее время анонса ждать не стоит. Планы могут меняться, так что не удивляйтесь, если приоритет в итоге будет отдан The Last of Us Part III.