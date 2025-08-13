Слух: Naughty Dog занимается разработкой Uncharted 5

Один из инсайдеров сообщает о том, что компания Sony и студия Naughty Dog занимаются разработкой Uncharted 5.

По данным инсайдера, в пятой части игроков ждут приключения Сэма Дрейка и Кэсси - дочери Нейтана Дрейка и Елены. Руководителем проекта значится Шон Эскейг, со-директор Uncharted: The Lost Legacy, работающий в студии с 2011 года.

Дата выхода игры и платформы на которых она выйдет - на данный момент неизвестны, но вероятно до релиза еще пройдет много времени, если слух действительно подтвердится.