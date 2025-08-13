ЧАТ ИГРЫ
Uncharted 4: A Thief's End
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
8.4 3 758 оценок

Слух: Naughty Dog занимается разработкой Uncharted 5

AceTheKing AceTheKing

Один из инсайдеров сообщает о том, что компания Sony и студия Naughty Dog занимаются разработкой Uncharted 5.

По данным инсайдера, в пятой части игроков ждут приключения Сэма Дрейка и Кэсси - дочери Нейтана Дрейка и Елены. Руководителем проекта значится Шон Эскейг, со-директор Uncharted: The Lost Legacy, работающий в студии с 2011 года.

Дата выхода игры и платформы на которых она выйдет - на данный момент неизвестны, но вероятно до релиза еще пройдет много времени, если слух действительно подтвердится.

K0t Felix

Дочка Нейта небось будет гг

2
William Dwight

В коопе с его братом 100%

K0t Felix William Dwight

Та не, его брат наверняка уже на пенсии буит

Саша Борцов

Главной героиней должна быть картоха, иначе игра не выстрелит

2
ЮрийSport

Uncharted 5: Same and Kaisy, очень хотелось бы 👀

2
Egik81

Логично, но сомневаюсь, что заменят предков. Конечно, пару частей потянут, но не более.

1
DezkQ

Зачем ? История законченная.

Ставлю на то что будет опять АБВГДейка, с дочкой Дрейка.

Пользователь ВКонтакте

Вот только не её🤦‍♂️ Там уже нечего продолжать. // Nvidia Power

ze1n_82

нах*й он нужен? максимальное тупое жепеприключение)

Hugemozg

Любой анч это уже очень хорошо, но ведь могли бы оставить Дрейка просто вклинить истоию между 2й и 3й частью ...

Гейб 30 процентный

Пусть первые 3 выпустят на ПК.

kotasha

Зачем ? Не консоли твои проблемы.