Слух: Naughty Dog занимается разработкой Uncharted 5

Один из инсайдеров сообщает о том, что компания Sony и студия Naughty Dog занимаются разработкой Uncharted 5.
По данным инсайдера, в пятой части игроков ждут приключения Сэма Дрейка и Кэсси - дочери Нейтана Дрейка и Елены. Руководителем проекта значится Шон Эскейг, со-директор Uncharted: The Lost Legacy, работающий в студии с 2011 года.
Дата выхода игры и платформы на которых она выйдет - на данный момент неизвестны, но вероятно до релиза еще пройдет много времени, если слух действительно подтвердится.
Дочка Нейта небось будет гг
В коопе с его братом 100%
Та не, его брат наверняка уже на пенсии буит
Главной героиней должна быть картоха, иначе игра не выстрелит
Uncharted 5: Same and Kaisy, очень хотелось бы 👀
Логично, но сомневаюсь, что заменят предков. Конечно, пару частей потянут, но не более.
Зачем ? История законченная.
Ставлю на то что будет опять АБВГДейка, с дочкой Дрейка.
Вот только не её🤦♂️ Там уже нечего продолжать. // Nvidia Power
нах*й он нужен? максимальное тупое жепеприключение)
Любой анч это уже очень хорошо, но ведь могли бы оставить Дрейка просто вклинить истоию между 2й и 3й частью ...
Пусть первые 3 выпустят на ПК.
Зачем ? Не консоли твои проблемы.