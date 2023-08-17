Джейми Дорнан чуть не сыграл Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted ©

Джейми Дорнан рассказал, как проходил кинопробы на роль Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted — причем делал он это еще за несколько лет до утверждения Тома Холланда.

Помню, я проходил кинопробы для Uncharted много лет назад, когда они собирались снимать фильм с другим режиссером, — рассказал Дорнан в подкасте Happy Sad Confused. — Все прошло хорошо, и был момент, когда казалось, что роль у меня в кармане. Но потом все резко застопорилось, а режиссер покинуд проект.

Когда я узнал, что они собираются возобновить работу над фильмом, я подумал: «О, здорово», но мне сказали, что, мол, я уже слишком стар, и Том Холланд, который вдвое моложе, сыграет главную роль.

Uncharted стал одним из самых успешных фильмов о видеоиграх всех времен, собрав в прокате 400 миллионов долларов.

Тем временем Дорнан успел сняться вместе с Галь Гадот в боевике Netflix «Каменное сердце».