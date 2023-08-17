Джейми Дорнан чуть не сыграл Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted

Джейми Дорнан рассказал, как проходил кинопробы на роль Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted — причем делал он это еще за несколько лет до утверждения Тома Холланда.
Помню, я проходил кинопробы для Uncharted много лет назад, когда они собирались снимать фильм с другим режиссером, — рассказал Дорнан в подкасте Happy Sad Confused. — Все прошло хорошо, и был момент, когда казалось, что роль у меня в кармане. Но потом все резко застопорилось, а режиссер покинуд проект.
Когда я узнал, что они собираются возобновить работу над фильмом, я подумал: «О, здорово», но мне сказали, что, мол, я уже слишком стар, и Том Холланд, который вдвое моложе, сыграет главную роль.
Uncharted стал одним из самых успешных фильмов о видеоиграх всех времен, собрав в прокате 400 миллионов долларов.
Тем временем Дорнан успел сняться вместе с Галь Гадот в боевике Netflix «Каменное сердце».
Было бы лучше если хоть кто нибудь сыграл кто похож на мужика! А не этот сырок Хохлонд с мордашкой девственника!
Вот альфа самец, любитель женщин и мужчин. ну уж точно не девственное лицо
Пс как то для молодого натана дрейка сорокалетний Джейми Дорнан чуток староват
Ну, лучше Холланда в этом фильме сыграл бы любой...мужик
хохланд вообще не очень как-то на эту роль, в образ Дрейка из игры вообще никак не попадает даже отдаленно и никаких ассоциций с анчартед не вызывает, Уолберг и то больше подходит больше на эту роль.