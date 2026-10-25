Нативный ПК-порт Uncharted: The Nathan Drake Collection вдвое сократил потребление RAM и получил крупные исправления

Разработчик BilalReloaded выпустил крупное обновление неофициального ПК-порта Uncharted: The Nathan Drake Collection. Публичная бета-версия 0.6.1 стала доступна 25 октября и принесла заметные улучшения производительности, стабильности и управления.

Одним из главных достижений стала серьёзная оптимизация использования оперативной памяти. В тесте разработчика Uncharted 2 ранее потребляла около 15,5 ГБ RAM, тогда как после обновления этот показатель снизился до 7 ГБ — примерно на 55%.

Одновременно значительно ускорилась первоначальная загрузка шейдеров: вместо примерно 40 секунд теперь она занимает около 10 секунд. При первом запуске также автоматически удаляется старый каталог pipeline-binaries, который мог занимать до 20 ГБ.

Версия 0.6.1 устраняет один из наиболее распространённых вылетов Uncharted 2, который особенно часто встречался во время эпизодов с поездами. Также исправлены аварийные завершения Uncharted 1 и Uncharted 2 при работе с повреждёнными текстурами и зависания во время компиляции шейдеров, сохранявшиеся в предыдущей версии 0.5.0.

Для Uncharted 3 разработчик исправил чрезмерную яркость изображения в солнечных сценах. Обновление также устраняет ряд проблем с запуском игр при использовании обновления 1.02 и делает процесс обновления самого порта надёжнее.

Серьёзно переработано управление мышью. В Uncharted 2 и Uncharted 3 прицеливание теперь напрямую реагирует на движение мыши без прежнего ощущения эмуляции аналогового стика, ограничений скорости и ускорения. Аналогичное управление камерой появилось и в Drake’s Fortune. Чувствительность можно дополнительно регулировать через лаунчер и внутриигровое меню.

В лаунчере появились три независимых профиля сохранений для каждой игры. Каждый профиль хранит собственный прогресс и настройки, а переключение между ними не удаляет существующие сохранения.

Также добавлены возможность отключать вибрацию контроллера, назначать действия на боковые кнопки мыши и отображать температуры компонентов в счётчике производительности.

При этом разработчик предупреждает, что редкие вылеты графического драйвера во время продолжительных игровых сессий всё ещё возможны. Среди известных проблем также остаются замедленное воспроизведение некоторых видеороликов на отдельных ПК и ограничения выбора азиатских языков в европейской версии сборника.

Готовая сборка версии 0.6.1 опубликована для Windows. Для запуска необходимо использовать собственный дамп Uncharted: The Nathan Drake Collection — игровые данные в проект не входят. Разработчик рекомендует использовать обновление игры 1.02 и видеокарту минимум с 6 ГБ видеопамяти.