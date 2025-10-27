Появились кадры из раннего билда Uncharted: Drake's Fortune: другая внешность у Елены и противники-пауки

В сети появились кадры из раннего билда Uncharted: Drake's Fortune, который датируется маем 2007 года - примерно за полгода до официального релиза игры.

Можно заметить множество отличий в игре. К примеру персонажи выглядели иначе: у Нейтана не было фирменного кольца Фрэнсиса Дрейка, вместо него висел кулон. У Елены в ранней версии были каштановые волосы и другая причёска - только к релизу она стала привычной для игроков блондинкой.

Отличался и интерфейс, а также присутствовали механики, которые не дошли до релиза: к примеру при удержании кружка Нейтан ускорялся. При этом существовала система выносливости, но её запас восстанавливался почти мгновенно, из-за чего от идеи отказались. Кроме того, на раннем этапе разработки планировалось, что одними из противников станут пауки, но эта задумка так и осталась на стадии прототипа - возможно и к лучшему.