ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Uncharted: Drake's Fortune 19.11.2007
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.5 667 оценок

Появились кадры из раннего билда Uncharted: Drake's Fortune: другая внешность у Елены и противники-пауки

AceTheKing AceTheKing

В сети появились кадры из раннего билда Uncharted: Drake's Fortune, который датируется маем 2007 года - примерно за полгода до официального релиза игры.

Можно заметить множество отличий в игре. К примеру персонажи выглядели иначе: у Нейтана не было фирменного кольца Фрэнсиса Дрейка, вместо него висел кулон. У Елены в ранней версии были каштановые волосы и другая причёска - только к релизу она стала привычной для игроков блондинкой.

Отличался и интерфейс, а также присутствовали механики, которые не дошли до релиза: к примеру при удержании кружка Нейтан ускорялся. При этом существовала система выносливости, но её запас восстанавливался почти мгновенно, из-за чего от идеи отказались. Кроме того, на раннем этапе разработки планировалось, что одними из противников станут пауки, но эта задумка так и осталась на стадии прототипа - возможно и к лучшему.

16
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Женского персонажа сделали красивей. Эхх... Было время

9
Dj NordSound

😂😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😂 симулятор лазанья

5
Пользователь ВКонтакте

Ей бы ремейк на PS5 // Владислав Трубицын