Ровно 16 лет назад вышла первая часть Uncharted, положившая начало целой серии приключений

Больше 16 лет назад Нейтан Дрейк вместе с Виктором Салливаном и Еленой Фишер в Uncharted: Drake's Fortune отправились в свое первое удивительное приключение. Проект от тогда еще молодой студии Naughty Dog вышел 19 ноября 2007 года эксклюзивно для консоли PlayStation 3. Сегодня разработчики игры поздравили фанатов с юбилеем и поблагодарили за долгую поддержку всей франшизы.

Uncharted: Drake's Fortune изначально позиционировалась как ответ на культовую серию Tomb Raider. В итоге студии Naughty Dog удалось создать более уникальное и кинематографичное приключение, которое положило начало целой серии проектов.

В год релиза Uncharted: Drake's Fortune была признана несколькими авторитетными зарубежными изданиями как "лучшая игра" для PlayStation 3. Согласно данным Sony, игра стала коммерчески успешным проектом, несмотря на общий кризис в игровой индустрии. Uncharted: Drake's Fortune разошлась тиражом более 3,5 миллиона копий и получила еще 4 полноценных продолжения.