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Uncharted: Drake's Fortune 19.11.2007
7.5 571 оценка

Ровно 16 лет назад вышла первая часть Uncharted, положившая начало целой серии приключений

Gutsz
Новости

Больше 16 лет назад Нейтан Дрейк вместе с Виктором Салливаном и Еленой Фишер в Uncharted: Drake's Fortune отправились в свое первое удивительное приключение. Проект от тогда еще молодой студии Naughty Dog вышел 19 ноября 2007 года эксклюзивно для консоли PlayStation 3. Сегодня разработчики игры поздравили фанатов с юбилеем и поблагодарили за долгую поддержку всей франшизы.

Uncharted: Drake's Fortune изначально позиционировалась как ответ на культовую серию Tomb Raider. В итоге студии Naughty Dog удалось создать более уникальное и кинематографичное приключение, которое положило начало целой серии проектов.

В год релиза Uncharted: Drake's Fortune была признана несколькими авторитетными зарубежными изданиями как "лучшая игра" для PlayStation 3. Согласно данным Sony, игра стала коммерчески успешным проектом, несмотря на общий кризис в игровой индустрии. Uncharted: Drake's Fortune разошлась тиражом более 3,5 миллиона копий и получила еще 4 полноценных продолжения.

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Олег Дудин

Шикарная игра и шикарная серия.

0
Wing42

О, игра по мему!

-2
Такой Пирог

Кстати на эмуле вполне себе работоспособно

-3
KIBERMAX

Ага щас, при мощном то железе да, при том что в эмуляторе на эту игру багов много.

1
Такой Пирог KIBERMAX

Значит мне фортануло и я прошел без багов особых, только в подлодке текстуры немного по краю экрана скакали.

-2
NIGERША

Катях!

-4
Vadolas

Странно как игра столь низкого качества стала серией. Даже Uncharted на Вите была лучше первой. Сейчас сони бы закрыла студию или заставила помогать делать ремастеры. Как это сделали с авторами Days Gone. Но тем не менее после первой они сделали 2 и более классную 3. А 4 просто лучшая игра на пс4 по моему мнению

-7
moonfaer

Или ордером на пс4…

0
Vadolas moonfaer

Тогда у руля сони были люди которые давали второй шанс. Вот Uncharted 2 исправил ситуацию. И я уверен что создание Days Gone 2 и орден 2, исправило бы ситуацию. Но сейчас сони нужны только оценки на метакритике. Даже если они не заслужены. А всякие Horizon Zero Dawn получают и сиквел, и ремастер. Являясь по сути очень проходной игрой.

-2
B e s i k

Играл только в 4-ю часть.Передоз паркура до тошноты сюжет гальмо анимация карявая рожи тупые.Примерно через 2.5ч снёс.

-11
Wolfenstein

тогда считалась проходняком с дрейкфейсом а теперь стала хитом и еслиб вышла сейчас даже в том обличии была бы на голову выше всех игруль ныне выходящих… вот че с индустрией стало .. ужос пичаль

-14
vladimirasss

не знаю мне понравилось все)

-1