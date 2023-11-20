Ровно 16 лет назад вышла первая часть Uncharted, положившая начало целой серии приключений

Больше 16 лет назад Нейтан Дрейк вместе с Виктором Салливаном и Еленой Фишер в Uncharted: Drake's Fortune отправились в свое первое удивительное приключение. Проект от тогда еще молодой студии Naughty Dog вышел 19 ноября 2007 года эксклюзивно для консоли PlayStation 3. Сегодня разработчики игры поздравили фанатов с юбилеем и поблагодарили за долгую поддержку всей франшизы.
Uncharted: Drake's Fortune изначально позиционировалась как ответ на культовую серию Tomb Raider. В итоге студии Naughty Dog удалось создать более уникальное и кинематографичное приключение, которое положило начало целой серии проектов.
В год релиза Uncharted: Drake's Fortune была признана несколькими авторитетными зарубежными изданиями как "лучшая игра" для PlayStation 3. Согласно данным Sony, игра стала коммерчески успешным проектом, несмотря на общий кризис в игровой индустрии. Uncharted: Drake's Fortune разошлась тиражом более 3,5 миллиона копий и получила еще 4 полноценных продолжения.
Шикарная игра и шикарная серия.
О, игра по мему!
Кстати на эмуле вполне себе работоспособно
Ага щас, при мощном то железе да, при том что в эмуляторе на эту игру багов много.
Значит мне фортануло и я прошел без багов особых, только в подлодке текстуры немного по краю экрана скакали.
Катях!
Странно как игра столь низкого качества стала серией. Даже Uncharted на Вите была лучше первой. Сейчас сони бы закрыла студию или заставила помогать делать ремастеры. Как это сделали с авторами Days Gone. Но тем не менее после первой они сделали 2 и более классную 3. А 4 просто лучшая игра на пс4 по моему мнению
Или ордером на пс4…
Тогда у руля сони были люди которые давали второй шанс. Вот Uncharted 2 исправил ситуацию. И я уверен что создание Days Gone 2 и орден 2, исправило бы ситуацию. Но сейчас сони нужны только оценки на метакритике. Даже если они не заслужены. А всякие Horizon Zero Dawn получают и сиквел, и ремастер. Являясь по сути очень проходной игрой.
Играл только в 4-ю часть.Передоз паркура до тошноты сюжет гальмо анимация карявая рожи тупые.Примерно через 2.5ч снёс.
тогда считалась проходняком с дрейкфейсом а теперь стала хитом и еслиб вышла сейчас даже в том обличии была бы на голову выше всех игруль ныне выходящих… вот че с индустрией стало .. ужос пичаль
не знаю мне понравилось все)