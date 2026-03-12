Секрет спустя 18 лет: в Uncharted: Drake's Fortune нашли скрытую пасхалку разработчиков

Похоже, что даже спустя почти два десятилетия после выхода Uncharted: Drake's Fortune игра всё ещё способна удивлять поклонников. Спидраннер под ником Panzerdeer обнаружил ранее неизвестную пасхалку, которая долгие годы оставалась скрытой от миллионов игроков.

Приключение Нэйтан Дрейк впервые вышло в 2007 году на PlayStation 3 и считалось уже полностью изученным. Однако новое открытие доказало обратное: в игре всё ещё можно найти секреты.

Необычную находку удалось сделать с помощью меню отладки в 19-й главе. Используя его, игрок смог выйти за пределы карты — так называемый out of bounds — и обнаружил скрытое изображение, спрятанное за текстурами уровня.

На нём размещена сетка из 16 фотографий, напоминающих полицейские снимки. На этих кадрах запечатлены разработчики из Naughty Dog, работавшие над проектом. Каждый из них держит табличку с шуточным псевдонимом вроде «Cor-Upted» или «BigDaddy», что, по всей видимости, было внутренней шуткой команды.

Интересно, что этот скрытый элемент присутствует не только в оригинальной версии игры, но и в переиздании для PlayStation 4. Благодаря этому цифровое «сокровище» смогло пережить смену поколений консолей и дождаться своего открытия спустя 18 лет после релиза.