Слух: Naughty Dog рассматривала ремейк Uncharted, но в итоге выбрала The Last of Us

Появилась информация, что в своё время Naughty Dog и Sony действительно обсуждали возможность ремейка первой части Uncharted: Drake’s Fortune, однако проект якобы был отложен в пользу обновлённой версии The Last of Us.

Поводом для обсуждения стали слова датамайнера Thekempy, прозвучавшие в подкасте Last Stand Media с участием Колина Мориарти. Он утверждает, что примерно в 2018–2019 годах внутри Sony существовали наработки по ремейку Uncharted: Drake’s Fortune, а также был создан небольшой технический прототип одной из сцен — эпизода с падением самолёта, где Нэйтан Дрейк и Елена вынуждены эвакуироваться с борта.

По его словам, демо было собрано на технологиях Uncharted 4 и использовалось как проверка возможностей потенциального ремейка. Позже, как утверждается, в студии пришли к выводу, что оригинальная игра требует более глубокой переработки уровней и структуры, чем предполагалось, из-за чего приоритет сместился в сторону The Last of Us.

Также высказывается предположение, что часть тестовых наработок по Uncharted могла оказаться в файлах The Last of Us Part II, поскольку проекты создавались на общем технологическом фундаменте. Однако речь идёт именно о пересказе и неподтверждённых данных, а не об официальной информации от Naughty Dog или Sony.

На данный момент никаких официальных планов по ремейку Uncharted: Drake’s Fortune не объявлено, и судьба серии остаётся открытой.