Sony работала над ремейком первой Uncharted начиная с 2018 года, однако его производство было заморожено

Ведущие подкаста The XboxEra во время последнего выпуска заявили, что в скором времени ожидается выход полностью переработанной обновленной версии Uncharted: Drake's Fortune. Культовая приключенческая игра с перестрелками и головоломками должна была получить улучшенную графику и посетить PS5 вместе с ПК. Как оказалось, инсайдеры поделились утечкой, которая устарела больше, чем на 6 лет. Выяснилось, что Sony действительно работала над ремейком Uncharted, однако его разработка была заморожена на неопределенный срок.

Свежей и действительно актуальной информацией поделился авторитетный создатель модификаций и датамайнер Speclizer_, который специализируется на анализе игр для PS5. Он утверждает, что все новые слухи о ремейке первой Uncharted появились после его исследования. Ему удалось полностью проанализировать сборку The Last of Us: Part 2 за 2020 год, где к большому удивлению были обнаружены упоминания новой версии Uncharted.

Вероятно, ремейк Uncharted должен был использовать тот же движок, что и The Last of Us: Part 2. Поэтому в сборке последней игры были обнаружены упоминания уровней, названия персонажей и другие элементы стороннего проекта.

По данным другого проверенного автора утечек с ником Kempy161, компания Sony активно занималась созданием ремейка Uncharted начиная с 2018 года. Проект хотели выпустить к премьере экранизации франшизы, однако за долго до этого его производство было заморожено. Команда разработчиков переключилась на ремейк The Last of Us, и с тех пор остается неизвестно, вернулись ли авторы к идее возрождения Uncharted.