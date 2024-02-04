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Uncharted: Drake's Fortune 19.11.2007
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.5 585 оценок

Сразу два инсайдера сообщают, что Sony делает ремейк Uncharted: Drake's Fortune

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня сразу два инсайдера получили информацию о том, что компания Sony работает над ремейком Uncharted: Drake's Fortune.

На данный момент разработчик ремейка неизвестен, но планируется что он выйдет на текущем поколении (вероятно для PS5 и PC). Данный слух довольно логичен - это объясняет то, почему Sony решила не портировать трилогию ремастеров The Nathan Drake Collection на PC и начала сразу с последних частей. Так же компания не выпустила для сборника даже патч для ПС5.

Кроме того, Sony выпускает еще и киноэкранизации по Uncharted, действие которых происходит близко к временному промежутку первой части серии, что могло бы дополнить подстегнуть популярность обоих продуктов.

22
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

хотелось бы 2 часть увидеть ремейк

9
AceTheKing

Делать ремейк только одной части было бы глупо с их стороны, если ремейк первой части действительно делают, то наверняка вся трилогия в планах. Другое дело через сколько лет это всё выйдет...

8
кум кумич

Как же они задрали...

У них столько серий в анабиозе (киллзон, резистенс, моторшторм, инфамос), а они продолжают эксплуатировать серии догов. Их там дрюкман за яйца что-ли держит? Я люблю анчи, особенно лучшую в серии, вторую и они до сих пор нормально выглядят и играются, хватило бы переиздания ремастера. Хотя чего я жду от контры, которая по слухам, ремейк первой хорайзен делают.

3
PlacidFrazer

Это же Сони, я вообще не понимаю как они могли похоронить дейз ган!

2
кум кумич PlacidFrazer

Оценочки видите ли низковатые, хотя по продажам она на уровне второй ластухи.

Как говорится - что можно Юпитеру, нельзя быку

1
Freund Benno

киллзоне и резистенс делают разрабы паука, а они сейчас заняты рассомахой. Разрабы инфеймоса делают новую рог на потипу призрака Цусимы. свободных рук нет

0
кум кумич Freund Benno

Такое себе оправдание. Прям никогда такого не было, чтобы продолжение серий делали бы другие студии. У них вон купленные банжи баклуши бьют, а они собаку съели на шутанах от первого лица, вполне бы пошли для киллзона или резистонса. Ну нет, лучше в стописотый раз делать однообразную марвелпарашу, а Росомаха, судя по сливам, как раз типичная игра современной сони, чем развивать свои серии. Хотя конечно не удивительно, что после того как они выкинули на мороз японское подразделение и разрабов моторшторма, почти все их игры стали как по шаблону.

0
Gauguin

Продолжения не будет, скорее всего. Но сделать ремастеры тех же Killzone-Resistance-InFamous было бы здорово, игры отличные, но заперты на PS3.

0
Samson48

Ну хоть в ней можно настреляться вдоволь, а то в 4-ке почти вся игра состоит из прыжков по уступам, Дракман решил, что такой геймплей это весело.

2
кум кумич

Какая же Жиза. С этим настолько перебор, что в сегменте на острове, я уже тупо клацал на икс, особо не смотря на то, что на экране происходит, настолько эта "механика" меня утомила. Именно из-за этого, я не хочу перепроходить четверку, хотя двойку перепроходил несколько раз. Но там по настоящему талантливые разрабы сдерживали "гений" Дрюкмена

-1
warp 37

Вау, нам тоже с барского стола кинут спустя почти семнадцать лет?

1
YouTube_GamesTezi

Так вот почему Sony не портировали 1, 2 и 3 часть на ПК, они же, ещё тогда сказали, что типа эти части выглядят устаревшими и поэтому не хотят выпускать их на ПК, видимо, они тогда ещё запланировали ремейки, так что, ремейки ожидаем и на ПК.

1
кум кумич

Сони не портировала и даже не переиздала ремастеры первых частей на актуальную пс5, потому что ей глубоко насрать на свое наследие, что отлично показывают запертые на пс3 игры.

0
Никита Дроздоvv

Именно ремейк. Прям ремейк? или ремастер, который потом назовут ремейк? Ну, возможно, в этот раз реально будет полноценный ремейк.

0
Гомер11

Дракефейс завезут?

0
Dr_Shtopor

Не, ну если будет уровня ТЛОУ Парт Ван, с мелкими изменениями(первая часть всё же уже чуток уныленько играется), то это будет крайне богоугодно.

0
Gauguin

Недавно на RPCS3 перепрошёл, качество как на PS4, даже лучше.

0