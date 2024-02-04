Сразу два инсайдера сообщают, что Sony делает ремейк Uncharted: Drake's Fortune

Как стало известно, сегодня сразу два инсайдера получили информацию о том, что компания Sony работает над ремейком Uncharted: Drake's Fortune.

На данный момент разработчик ремейка неизвестен, но планируется что он выйдет на текущем поколении (вероятно для PS5 и PC). Данный слух довольно логичен - это объясняет то, почему Sony решила не портировать трилогию ремастеров The Nathan Drake Collection на PC и начала сразу с последних частей. Так же компания не выпустила для сборника даже патч для ПС5.

Кроме того, Sony выпускает еще и киноэкранизации по Uncharted, действие которых происходит близко к временному промежутку первой части серии, что могло бы дополнить подстегнуть популярность обоих продуктов.