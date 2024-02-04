Сразу два инсайдера сообщают, что Sony делает ремейк Uncharted: Drake's Fortune

Как стало известно, сегодня сразу два инсайдера получили информацию о том, что компания Sony работает над ремейком Uncharted: Drake's Fortune.
На данный момент разработчик ремейка неизвестен, но планируется что он выйдет на текущем поколении (вероятно для PS5 и PC). Данный слух довольно логичен - это объясняет то, почему Sony решила не портировать трилогию ремастеров The Nathan Drake Collection на PC и начала сразу с последних частей. Так же компания не выпустила для сборника даже патч для ПС5.
Кроме того, Sony выпускает еще и киноэкранизации по Uncharted, действие которых происходит близко к временному промежутку первой части серии, что могло бы дополнить подстегнуть популярность обоих продуктов.
хотелось бы 2 часть увидеть ремейк
Делать ремейк только одной части было бы глупо с их стороны, если ремейк первой части действительно делают, то наверняка вся трилогия в планах. Другое дело через сколько лет это всё выйдет...
Как же они задрали...
У них столько серий в анабиозе (киллзон, резистенс, моторшторм, инфамос), а они продолжают эксплуатировать серии догов. Их там дрюкман за яйца что-ли держит? Я люблю анчи, особенно лучшую в серии, вторую и они до сих пор нормально выглядят и играются, хватило бы переиздания ремастера. Хотя чего я жду от контры, которая по слухам, ремейк первой хорайзен делают.
Это же Сони, я вообще не понимаю как они могли похоронить дейз ган!
Оценочки видите ли низковатые, хотя по продажам она на уровне второй ластухи.
Как говорится - что можно Юпитеру, нельзя быку
киллзоне и резистенс делают разрабы паука, а они сейчас заняты рассомахой. Разрабы инфеймоса делают новую рог на потипу призрака Цусимы. свободных рук нет
Такое себе оправдание. Прям никогда такого не было, чтобы продолжение серий делали бы другие студии. У них вон купленные банжи баклуши бьют, а они собаку съели на шутанах от первого лица, вполне бы пошли для киллзона или резистонса. Ну нет, лучше в стописотый раз делать однообразную марвелпарашу, а Росомаха, судя по сливам, как раз типичная игра современной сони, чем развивать свои серии. Хотя конечно не удивительно, что после того как они выкинули на мороз японское подразделение и разрабов моторшторма, почти все их игры стали как по шаблону.
Продолжения не будет, скорее всего. Но сделать ремастеры тех же Killzone-Resistance-InFamous было бы здорово, игры отличные, но заперты на PS3.
Ну хоть в ней можно настреляться вдоволь, а то в 4-ке почти вся игра состоит из прыжков по уступам, Дракман решил, что такой геймплей это весело.
Какая же Жиза. С этим настолько перебор, что в сегменте на острове, я уже тупо клацал на икс, особо не смотря на то, что на экране происходит, настолько эта "механика" меня утомила. Именно из-за этого, я не хочу перепроходить четверку, хотя двойку перепроходил несколько раз. Но там по настоящему талантливые разрабы сдерживали "гений" Дрюкмена
Вау, нам тоже с барского стола кинут спустя почти семнадцать лет?
Так вот почему Sony не портировали 1, 2 и 3 часть на ПК, они же, ещё тогда сказали, что типа эти части выглядят устаревшими и поэтому не хотят выпускать их на ПК, видимо, они тогда ещё запланировали ремейки, так что, ремейки ожидаем и на ПК.
Сони не портировала и даже не переиздала ремастеры первых частей на актуальную пс5, потому что ей глубоко насрать на свое наследие, что отлично показывают запертые на пс3 игры.
Именно ремейк. Прям ремейк? или ремастер, который потом назовут ремейк? Ну, возможно, в этот раз реально будет полноценный ремейк.
Дракефейс завезут?
Не, ну если будет уровня ТЛОУ Парт Ван, с мелкими изменениями(первая часть всё же уже чуток уныленько играется), то это будет крайне богоугодно.
Недавно на RPCS3 перепрошёл, качество как на PS4, даже лучше.