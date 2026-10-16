Uncharted: Golden Abyss портируют с PS Vita на ПК через рекомпиляцию - разработчик готовит режим 60 FPS

Эксклюзив PlayStation Vita Uncharted: Golden Abyss может получить неофициальный нативный порт на ПК. Разработчик проекта Project Ativ сообщил, что уже добился рабочего состояния Golden Abyss и Unit 13 и сейчас исправляет ошибки и несоответствия, возникающие в режимах 60 FPS. В отличие от Vita3K, проект использует recomp-подход: оригинальный код, исполняемый PS Vita, переносится вместе с переработанными системными библиотеками консоли на современные платформы.

Отдельно решается вопрос специфического управления PS Vita. Передний и задний сенсорные экраны планируется заменить виртуальным курсором: одна из кнопок включает управление передней сенсорной панелью, другая — задней, после чего курсор можно перемещать стиком и подтверждать действия обычной кнопкой. Разработчик также добавляет собственные хуки для повышенных разрешений, управления и частоты кадров.

Публичной сборки или репозитория Project Ativ пока нет, поэтому независимо проверить производительность и возможность полного прохождения Golden Abyss сейчас нельзя. Автор планирует открыть проект после первых релизов, а следующей игрой хочет заняться Killzone: Mercenary; в дальнейшем в список может попасть и LittleBigPlanet для PS Vita.