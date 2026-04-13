Инсайдер: Naughty Dog разрабатывает новую часть Uncharted параллельно с Intergalactic

Инсайдер AlexandreNGamR, который за последнее время отметился рядом достоверных инсайдов, подтвердил, что студия Naughty Dog действительно работает над продолжением Uncharted:
Да, новая часть Uncharted и правда находится в разработке.
В мае 2025 года глава Naughty Dog Нил Дракманн подтвердил в интервью, что студия работает над еще одним неанонсированным проектом помимо Intergalactic: The Heretic Prophet. По слухам, секретный проект возглавляет Шон Эскейг, геймдиректор Uncharted: The Lost Legacy, вернувшийся в Naughty Dog несколько лет назад.
Эскейг недавно опубликовал рабочую фотографию пушки с видом на прибрежный город. Снимок был сделан у форта Джордж в Тринидаде и Тобаго - локации, которая хорошо вписывается в эстетику серии Uncharted. Предположительно игру могут анонсировать уже в ближайшие месяцы.
Печально что новый Uncharted уже не выйдет на ПК из за пиратов.
Кстати, помните, когда выходил "Лост Легаси", никто не вопил про пихание повестки и сильных и независимых? А представьте, сколько ора поднялось бы, если бы подобное вышло сейчас? Ох уж это игровое комьюнити...