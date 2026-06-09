VGC: Naughty Dog работает над новой Uncharted, но релиз состоится не скоро

По данным журналиста VGC Джордана Миддлера, студия Naughty Dog действительно занимается созданием новой части серии Uncharted - проект уже одобрен компанией Sony. Однако игра не выйдет в ближайшее время:
Uncharted. Новая Uncharted находится в разработке, что должно быть очевидно всем. Она точно появится. Серию бросили на пике её популярности и очень долго не продолжали. Теперь она должна вернуться.
Инсайдер Дэниел Рихтман ранее утверждал, что секретный проект возглавляет Шон Эскейг - геймдиректор Uncharted: The Lost Legacy, который вернулся в Naughty Dog несколько лет назад.
Очередной потужный эксклюзив сони, который конечно же больше не будут выпускать на ПК, сначала всех поманили выпуском своих игр на ПК, а потом сказали что больше не будут выпускать и что следующие их игры, надо будет покупать исключительно на консоли, хорошая попытка сони, но нет! Меня еще не один эксклюзив не заставил купить консоль! Единственный случай был в моей жизни, это когда был шутер Black, выпущенный эксклюзивно на PS2 и Xbox, это был единичный случай, когда я думал о покупке консоли, но это были другие времена!))
Полюбэ будет там дочка анДрейка, она в конце 4 уже супер-археолог малолетний, как и Элли из Last of us начнут продвигать отдаляя(или вообще убьют) Дрейка
Возможно ещё негриллу вернут из последней, она же не умерла
Ну и прочих девиц. Будут, как тёти, помогать новой девице
"Нескоро" пишется слитно в данном случае
Нет.... Не надо. Они сами сказали что история Нейта закончена в 4й части.... А это убогое толерантное посмешище с Хлоей просто ужас.....
У Нейта шарм был, плюс черный юмор.
А Хлоя после 2й части ни одной шутки не отмочила..... Даже в 3й части во время задания в Лондоне ни одной остроты или хохмы....
Сэм на фоне Нейта не вывозит совершенно.
Если и делать новую Анчартед, то либо про Салли, либо про юных Нейта и Сэма когда они на Салли работали. Так как по 4й части видно что Сэм Виктора знает и есть определенный опыт с ним.
Но, игру такую явно не пропустят.... так как типа "дурной пример детям". Что малолетки-ворюги.... Детская преступность и "большие дяди пристают"....
Возможно история Виктора Салливана будет, но я не думаю что ему удастся Нейтана Дрейка переплюнуть. Он именно своим ворчанием привлекал в оригинальных играх и харизмой....
кто в четвёртую играл, там отсылок на предыдущие 3 много? толкового эмуля на них же вроде так и нет, а 4 без первых частей начинать как то стрёмно...