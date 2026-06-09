VGC: Naughty Dog работает над новой Uncharted, но релиз состоится не скоро

По данным журналиста VGC Джордана Миддлера, студия Naughty Dog действительно занимается созданием новой части серии Uncharted - проект уже одобрен компанией Sony. Однако игра не выйдет в ближайшее время:

Uncharted. Новая Uncharted находится в разработке, что должно быть очевидно всем. Она точно появится. Серию бросили на пике её популярности и очень долго не продолжали. Теперь она должна вернуться.

Инсайдер Дэниел Рихтман ранее утверждал, что секретный проект возглавляет Шон Эскейг - геймдиректор Uncharted: The Lost Legacy, который вернулся в Naughty Dog несколько лет назад.