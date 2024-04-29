Космическая мастерская Uncle Chop's Rocket Shop откроется в ноябре этого года

Приготовьте свои инструменты, диагностические приборы и базовые навыки грамотности, ведь в ноябре этого года на Windows PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch откроется симулятор ремонта космических кораблей с выходом Uncle Chop's Rocket Shop, выполненный в стиле roguelite.
Игрокам предстоит встать у руля франшизы одноименного владельца, дяди Чопа. Ультратактильная механика в сочетании с форматом roguelite создает уникальный и необычный игровой процесс с эстетикой и мрачным юмором, вдохновленным такими телешоу, как "Время приключений" и "Рик и Морти".
Новый геймплей, космические корабли, ремонтные модули и злодеи показаны в последнем трейлере, в котором также можно увидеть корабли-боссы, фракции и... оккультные "занятия", которые сопутствуют им... и пончики.
Есть и другие хорошие новости: игрокам не придется долго ждать, чтобы попробовать геймплей: демоверсия для ПК выйдет на Steam в начале июня.