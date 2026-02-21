ЧАТ ИГРЫ
Undead Chronicles TBA
Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица, Зомби
5.5 2 оценки

Зомби-апокалипсис в Стамбуле 1923 года: анонсирован хоррор Undead Chronicles

TheSkoofLord TheSkoofLord

Любителям атмосферных хорроров на выживание стоит приготовиться. Небольшая турецкая инди-команда, состоящая всего из трех человек, представила Undead Chronicles — неспешный шутер от первого лица, который перенесет игроков в мрачную эпоху прошлого.

Действие игры разворачивается в Стамбуле 1923 года во время разрушительной вспышки чумы. Игрокам предстоит выживать в городе, охваченном живыми мертвецами. Разработчики признаются, что черпали вдохновение в классической серии Resident Evil, делая ставку на тщательное исследование локаций и менеджмент ресурсов в детально воссозданных исторических декорациях.

Нас ждет напряженный геймплей, где каждый патрон на счету, а на пугающих улицах Стамбула времен распада Османской империи таятся секреты столь же опасные, как и сама инфекция.

Релиз Undead Chronicles запланирован на 2026 год.

Комментарии:  7
Destroited
Зомби-апокалипсис в Стамбуле

судя по тому что там щас происходит звучит как документалка

1
Mr.DOOM

Новый сезон шоу Выжить в Стамбуле с Павлой Волей?

MagneticEnnio

Так dying light первый по сути тоже в Турции происходит.

Destroited Mr.DOOM
WycTpblu

Выглядит как лютый треш, начиная от физики стрельбы, реакции противников на попадания и заканчивая графоном, где справа из окна светит огромный красный прожектор, но проходя мимо - подсвечивается только краешек руки, а дробовик остаётся гуталиново чёрным, да еще и угол обзора при прицеливании, где во время заряжания винтовки ладонь закрывает ВЕСЬ экран - ну круто вы конечно придумали для трейлера, который должен продавать игру . Увы, волшебных слов "мы вдохновлялись резиком" недостаточно для игры

1
ant 36436
черпали вдохновение в классической серии Resident Evil

Недавно такие же черпали из Дино Кризиса и тоже бочки перепутали.

Alex40001