Зомби-апокалипсис в Стамбуле 1923 года: анонсирован хоррор Undead Chronicles

Любителям атмосферных хорроров на выживание стоит приготовиться. Небольшая турецкая инди-команда, состоящая всего из трех человек, представила Undead Chronicles — неспешный шутер от первого лица, который перенесет игроков в мрачную эпоху прошлого.



Действие игры разворачивается в Стамбуле 1923 года во время разрушительной вспышки чумы. Игрокам предстоит выживать в городе, охваченном живыми мертвецами. Разработчики признаются, что черпали вдохновение в классической серии Resident Evil, делая ставку на тщательное исследование локаций и менеджмент ресурсов в детально воссозданных исторических декорациях.



Нас ждет напряженный геймплей, где каждый патрон на счету, а на пугающих улицах Стамбула времен распада Османской империи таятся секреты столь же опасные, как и сама инфекция.



Релиз Undead Chronicles запланирован на 2026 год.