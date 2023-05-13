Средневековый зомби-экшен для очков виртуальной реальности Undead Citadel выйдет в июне ©

Если вы владелец очков виртуальной реальности и желаете заняться расчленением зомби, то скорый релиз проекта Undead Citadel может быть интересным. Разработчики из Dark Curry объявили, что игра выйдет уже 8 июня этого года в Steam, а вскоре станет доступна для Oculus Quest 2 PlayStation VR2.

В Oculus Quest 2 игрокам предстоит взять на себя роль наемника Анвила Кафеуса, который вопреки всему отправился на сражение с огромным количеством зомби, дабы спасти планету от этой напасти. Самое приятное в плане игрового процесса является то, что движок проекта позволяет не просто скучно зачищать монстров, а отрывать разные конечности в зависимости от атак. Также вам будет доступно разнообразное снаряжение вроде мечей, топоров, луков, бомб и так далее, которое можно получить по мере прохождения.

Undead Citadel является средневековым зомби-экшеном, разрабатываемым студией Dark Curry эксклюзивно для очков виртуальной реальности. Во время прохождения искатели приключений столкнуться с огромным количеством разнообразных противников, найдут более 60 видов оружия, а также будут использовать магические зелья, умения и мощные сверхспособности.