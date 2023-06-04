Гибрид стратегии в реальном времени и RPG Undead Horde 2: Necropolis добрался до консолей ©

Разработчик и издатель мультиплатформенных игр 10tons объявил о долгожданном консольном релизе Undead Horde 2: Necropolis. В Undead Horde 2 игроки погружаются в эпическую роль Короля нежити, наделенного силой поднимать и командовать армией нежити. Перед вами грандиозная миссия — воскресить Некрополь — некогда процветающее королевство нежити, разоренное живыми. Мобильная версия игры также запланирована на конец года.

В Undead Horde 2 игроки выступают в роли грозного короля-некроманта. В ваших руках сила воскрешать мертвых и командовать ими в бою. Каждая победа увеличивает силу вашей армии, и когда вы восстанавливаете свой город, ваша сила возрастает, открывая новые способности и юниты.

Sampo Töyssy из 10tons описывает захватывающие новые функции в Undead Horde 2: Necropolis:

«Мы значительно расширили возможности игрока в игре. Теперь они не просто возглавляют армию нежити; они буквально формируют свое королевство, восстанавливая Некрополь с нуля. Эта функция добавляет увлекательный слой стратегии и кастомизации, которые очень понравятся нашим игрокам. Еще больше углубляя игру, игроки теперь могут выбирать тип воинов-нежити, которых нужно поднимать. Это меняет правила игры. Игроки могут решить, хотят ли они армию скелетов-лучников или неуклюжих гигантов-нежити. Или, может быть, сбалансированная сила со смесью разных типов нежити. Каждый выбор будет иметь свои последствия и повлияет на стратегию игрока, каждый раз предлагая уникальный игровой процесс. Мы не можем дождаться, когда наши игроки погрузится и поэкспериментируют с этими захватывающими новыми функциями!»

Undead Horde 2 была создана с использованием запатентованной технологии игрового движка 10tons Ltd. и в первую очередь предназначена для ПК и консолей текущего и следующего поколения. Подробности о мобильных версиях будут раскрыты позже.