Супергеройский экшен Undefeated: Genesis выйдет на ПК и консоли в 2026 году

Издатель инди-игр из Лондона, Ванкувера и Токио Chorus Worldwide Games и разработчик инди-игр из Осаки (Япония) Indie-us Games сообщили, что их игра о супергероях Undefeated: Genesis (ранее известная как как Unrestricted), выйдет на ПК в Steam и консолях PS5 и Xbox Series X в 2026 году.
Undefeated: Genesis является продолжением и историей происхождения Undefeated, игры о супергероях 2019 года, разработанной тремя студентами и скачанной более чем 1,8 миллионами поборников справедливости. Став профессионалом в Indie-us Games, Genesis станет первой игрой в трилогии игр на Unreal Engine 5, отдающих дань уважения супергероям и рассказывающих обширную историю.
Превратитесь из обычного студента колледжа в героическую силу, когда удар метеорита перенесет вас на другую планету, где гигантские мутанты сеют хаос. Пробудитесь в этом странном новом мире с невероятными способностями, далеко превосходящими возможности человечества. Поклянитесь использовать эти силы во благо и разгадать бесчисленные тайны этого нового окружения. Почему вас перенесли сюда? Как рухнула эта некогда процветающая цивилизация 500 лет назад? как ты доберешься до дома?
Летайте по огромному миру под сенью рухнувших небоскребов и заросших городских пейзажей, украшенных волшебными плавающими обломками. Побеждайте колоссальных инопланетян, одержимых разрушением. Становитесь сильнее с помощью генов, полученных от павших врагов, чтобы получить такие силы, как лазерные лучи, ледяные взрывы и сильные потрясения, чтобы создать могучего, настраиваемого героя.
Честно? Выглядит как какая-то хрень, типа форсспокен.
а может и не выйдет... никогда не понимал этих анонсов за хрен знает сколько лет