Супергеройский экшен Undefeated: Genesis выйдет на ПК и консоли в 2026 году

Представьте себе обычного студента, который ведёт ничем не примечательную жизнь. Но однажды на него падает метеорит, и парень теряет сознание. Очнувшись, герой обнаруживает себя на неизвестной планете и понимает, что теперь обладает удивительными способностями — может летать, видеть сквозь стены и даже пробивать скалы.

Это мир далёкого будущего, где когда-то существовала высокоразвитая цивилизация. Но её разрушил мощный взрыв, оставивший после себя опасных мутантов. Теперь наш герой — последняя надежда уцелевших жителей. Используя полученные силы, он должен победить чудовищ и вернуть мир этой планете.

Вас ждут противостояние с гигантскими врагами в этом неизведанном мире. Вам придётся проявить смекалку и отвагу, чтобы спасти выживших и возродить надежду в их сердцах. Удастся ли вам выполнить свою миссию и стать истинным защитником для этой планеты?