Undefeated: Genesis получила новую демоверсию - экшен-RPG позволит летать и сражаться с суперспособностями

Новая демоверсия Undefeated: Genesis уже доступна в Steam, а вместе с ней разработчики представили новый трейлер в рамках PC Gaming Show Tokyo Direct. Игра предлагает примерить роль супергероя, который оказался на инопланетной планете и неожиданно получил целый набор необычных способностей.

Главный герой Альберт Холтри, которого называют Элом, просыпается на Вольтиссии и обнаруживает, что способен летать, стрелять лазерами из глаз, создавать энергетические снаряды и защищаться при помощи мощного барьера. Причём использовать способности можно непосредственно во время полёта, превращая исследование мира в полноценную часть игрового процесса.

На земле Эл не менее опасен. Герой способен выполнять быстрые комбинации ударов и сражаться с разнообразными противниками — от четырёхруких существ до огромных монстров, напоминающих крабов, горилл и троллей. По мере прохождения игроки смогут открывать новые способности, которые будут влиять не только на боевую систему, но и на перемещение по миру и исследование его локаций.

События происходят на Вольтиссии, цивилизация которой была уничтожена загадочным взрывом около 500 лет назад. После катастрофы на планете появились мутировавшие существа, происхождение которых пока остаётся неизвестным. Игра предлагает исследовать этот мир, одновременно сражаясь с его обитателями и постепенно раскрывая его тайны.

Undefeated: Genesis выйдет в 2027 году на ПК. Уже сейчас игроки могут опробовать демоверсию в Steam и добавить игру в список желаемого.