Новая JRPG от продюсера Grandia объединит мифы Ктулху, квантовую космологию и тревогу из-за ИИ

Ёити Миядзи, продюсер серий Lunar и Grandia, представил Under Mythos — мрачную 2D-JRPG, в которой повседневная история постепенно превращается в космический хоррор. Дебютный проект его компании KADATH выйдет в 2028 году на ПК и Nintendo Switch. Среди источников вдохновения разработчик называет мифологию Ктулху, идеи квантовой космологии и современные опасения по поводу искусственного интеллекта.

В начале игры главная героиня — заблудившаяся кошка, которая спокойно проводит дни, работая в гостинице с горячими источниками. Однако постепенно привычный мир погружается в безумие, а за внешне обыденными событиями начинают проступать куда более масштабные и пугающие тайны.

В интервью 4Gamer Миядзи рассказал, что в основе истории лежит представление о Вселенной, существующей в сознании Азатота — одного из центральных существ мифов Ктулху. Разработчик дополнил эту концепцию собственными размышлениями о связи человеческого сознания и Вселенной, в том числе идеей о том, что космос сам может обладать сознанием.

Важную роль в сюжете также сыграют Старшие Существа и шогготы из повести Говарда Лавкрафта «В горах безумия». Изначально шогготы были созданы как слуги Старших Существ, но впоследствии обрели самостоятельность и восстали против своих создателей. Миядзи видит в этой истории параллель с развитием искусственного интеллекта: созданные ради человеческих целей технологии могут однажды выйти из-под контроля.

«Я хочу отобразить те опасения и страхи, которые испытывают люди в наши дни», — объяснил разработчик, говоря о неопределённости вокруг будущего ИИ.

При этом авторы не собираются сразу раскрывать все тайны происходящего. Даже гостиница с горячими источниками, где начинается приключение, каким-то образом связана с мифами Ктулху, но конкретные детали пока держатся в секрете. По замыслу Миядзи, часть загадок должна оставаться неразгаданной, чтобы игрок ощущал присутствие чего-то огромного и непостижимого за пределами видимого мира.

Under Mythos разрабатывается для ПК и Nintendo Switch, а её релиз запланирован на 2028 год. Для Миядзи, известного по классическим JRPG Lunar и Grandia, новый проект станет необычным сочетанием привычного жанра, лавкрафтовского ужаса и тревог, связанных с развитием технологий.