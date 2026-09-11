Under Mythos - создатели LUNAR и GRANDIA готовят JRPG, где уютная гостиница соседствует с безумием

Токийская студия KADATH, основанная продюсером Ёити Миядзи, представила свой первый проект — Under Mythos. Это JRPG в стиле мрачного фэнтези, которая сочетает управление гостиницей с горячими источниками, исследование подземелий и динамичные сражения. Игра выйдет на Switch и PC в Steam в 2028 году.

В центре истории окажется одинокий кот, попавший в другой мир в поисках своей Матери. Там он обнаруживает загадочную гостиницу с горячими источниками, куда местные жители приезжают отдохнуть. Герой решает устроиться туда на работу в надежде однажды найти Мать и начинает вести спокойную жизнь, заботясь о постояльцах.

Однако идиллия постепенно рушится. Неизвестное беспокойство проникает в повседневную жизнь, а привычный мир начинает меняться и погружаться в безумие. Контраст между уютной гостиницей и опасными подземельями станет одной из главных особенностей Under Mythos.

Чтобы поддерживать гостиницу и обслуживать её гостей, игрокам придётся отправляться в экспедиции за едой и ресурсами. В подземельях герои столкнутся с существами, подвергшимися странным трансформациям, и сразятся с ними в динамичных боях. Собранные припасы и награды затем можно использовать для развития гостиницы.

Расширение гостиницы будет открывать новые встречи и возможности, которые, в свою очередь, позволят отправляться в новые экспедиции. Таким образом, спокойная часть игры и исследование подземелий будут напрямую связаны между собой.

Над проектом работает команда с заметным опытом в японских RPG. Графикой занимается Ацуко Нисида, известная работой над дизайном покемонов, сценарий пишет Такуми Миядзима, автор Tales of the Abyss, а музыку создаёт Нориюки Ивадаре, композитор GRANDIA, LUNAR и Ace Attorney. Продюсером выступает Ёити Миядзи, ранее работавший над LUNAR и GRANDIA.

Сейчас KADATH готовит вертикальный срез, который должен показать запланированный уровень визуального и звукового оформления, а также основные механики Under Mythos. Студия ищет партнёров для работы над этой демонстрационной версией и дальнейшей разработкой игры.

Судя по концепции, Under Mythos делает ставку на необычный контраст: место, созданное для отдыха и уюта, постепенно становится отправной точкой для путешествия в мир, где привычная реальность всё сильнее искажается. Именно сочетание этих противоположностей должно стать отличительной чертой новой JRPG.