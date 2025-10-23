Российская студия Funzen Games представила Underground Nomads - необычный симулятор колонии гномов

Российская студия Funzen Games представила Underground Nomads — необычный симулятор колонии, где игрокам предстоит возглавить клан дворфов, путешествующих к самому ядру планеты на гигантском буровом поезде. Игра сочетает элементы стратегии, управления ресурсами и выживания, создавая уникальный сеттинг в духе индустриального фэнтези.

Главная задача — поддерживать жизнеспособность поезда и экипажа. Каждый член команды обладает собственными навыками, влияющими на эффективность добычи, ремонта и модернизации. Игрокам предстоит выстраивать производственные цепочки, распределять обязанности и принимать решения в кризисных ситуациях — будь то поломки оборудования, пожары или нехватка энергии.

По мере продвижения вглубь планеты можно улучшать буровой состав, добавляя новые вагоны, цеха и исследовательские модули. Разработчики также внедрили систему экспедиций — коротких вылазок за пределы поезда, где можно добыть редкие материалы, но рискуя потерять членов экипажа.

Визуально Underground Nomads выделяется детализированной стилизацией и динамичным освещением, передающим атмосферу глубинных шахт. Ознакомиться с геймплеем можно в свежем трейлере, опубликованном вместе со страницей проекта в Steam.

Релиз Underground Nomads запланирован на 2026 год, и уже сейчас можно запросить доступ к тестированию. Судя по задумке, игра может стать одним из самых необычных представителей жанра «симулятор колонии» последних лет — мрачным, атмосферным и по-дворфийски трудолюбивым.